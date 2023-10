Zohorna zamířil z Pittsburghu na farmu do Wilkes-Barre/Scranton

Radim Zohorna se těsně před startem sezony NHL stěhuje z hokejového Pittsburghu na farmu do Wilkes-Barre/Scranton do AHL. Vedení Penguins muselo před přesunem do záložního týmu zařadit českého útočníka na listinu volných hráčů, odkud si jej jiný klub NHL nevybral. Zohorna se do Pittsburgu vrátil po sezoně strávené v Torontu a Calgary.