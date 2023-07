Radim Zohorna se vrací do Pittsburghu, podepsal roční smlouvu

Hokejový útočník Radim Zohorna se vrací v NHL do Pittsburghu, s kterým podepsal jako volný hráč roční jednocestnou smlouvu na 775 tisíc dolarů. Uvedl to klubový web Penguins. Sedmadvacetiletý účastník letošního mistrovství světa v sezoně 2020/21 v Pittsburghu debutoval v NHL, před uplynulou sezonou odešel do Calgary a na začátku března se stěhoval do Toronta.