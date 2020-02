Philadelphia se probouzí před play off. Nakopne to i Voráčka?

Flyers by se bez něj těžko obešli, 30letý Voráček si vybudoval v kabině silnou pozici. Stal se lídrem i oblíbeným parťákem, což ostatně dokázal říjnový zápas NHL v Praze. Spoluhráči se shodli, že chtěli vyhrát hlavně pro „Jakea“.

„Zasloužil si to,“ řekl třeba útočník Kevin Hayes po výhře 4:3.

Jenže v dalších měsících to na ledě dlouho nebylo ono. Český hokejista si chvíli zvykal na defenzivnější systém nového trenéra Alaina Vigneaulta, který k týmu přišel po minulé sezoně. Důsledek? Výjimkou nebývá zredukovaný prostor na ledě až ke čtrnácti minutám.

Obrázek dokresluje dlouhodobý trend. V sezoně 2017/18 trávil Voráček na ledě průměrně něco málo pod dvacet minut, v sezoně 2018/19 pod devatenáct a v té aktuální spadl jeho čas až k sedmnácti minutám - více hraje hned pět obránců a čtyři útočníci.

To vše v kontextu toho, že Voráčkovi na účet posílá klub nejvíc peněz z celého týmu - přes devět milionů před zdaněním. „Nezáleží na tom, kdo jste a jak dlouho v lize hrajete. Pokud svou práci neděláte dobře, prostor nedostanete,“ vysvětluje kouč Vigneault.



Důvěra mezi trenérem a hráčem postupně rostla, i když občas Voráček zamířil do třetí formace, na přesilovky nastupuje pravidelně.

„Můžete si toho všimnout, občas hráč zjišťuje, co po něm trenér vlastně chce. Vymýšlí, jak být co nejplatnější. Věřte, nebo ne, i po dvanácti letech v NHL hledáte správnou cestu. Ale myslím, že já ji našel,“ citoval Voráčka začátkem týdne web the Athletic.



Důkazem budiž středeční klíčová výhra nad Columbusem 5:1. Voráček k ní přispěl gólem a asistencí. Flyers díky tomu poskočili v divizi ze šestého místa na třetí a mají jednobodový náskok na NY Islanders, Carolinu a právě Columbus (s ním hrají znovu v noci ze čtvrtka na pátek).

„Zrovna nejlepší zápas to nebyl,“ brzdil emoce útočník Hayes.

A měl pravdu, vždyť Flyers vystřelili jen patnáctkrát a čtyři z pěti gólů padly se štěstím díky náhodnému odrazu. Ano, i to k hokeji patří, zároveň to ale dokresluje, jak nejistý boj na východě Ameriky probíhá. Stačí ztratit jeden bod a tým vypadne z pozic pro play off.



Aby se na nich Philadelphia udržela, bude potřebovat, aby i Voráček ještě zabral, z posledních sedmi sezon šestkrát nastřílel alespoň dvacet branek. Teď jich má dvanáct. A do konce základní části zbývá Flyers 22 zápasů.

Podívejte se na Voráčkův dvanáctý gól: