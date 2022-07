Hvězdné přesuny v NHL. Tkachuk míří z Calgary do Floridy, Huberdeau jde opačně

Calgary získalo vedle nich ještě mladého útočníka Colea Schwindta a možnost volby v prvním kole draftu 2025. Panthers obdrželi volbu ve čtvrtém kole draftu ve stejném roce.

Tkachuk je během pár dnů druhou hlavní hvězdou ofenzivy, kterou Flames ztratili. Tou první byl Johnny Gaudreau, jenž se rozhodl nepodepsat s klubem novou smlouvu a vyzkoušet si místo toho pozici nechráněného volného hráče. Brzy po otevření trhu se upsal Columbusu na sedm let za 68,25 milionu dolarů.

Původně měli Tkachuk a klub na 11. srpna naplánované slyšení u arbitráže, hráč dal ale Flames podle informací zámořských médií jasně najevo, že novou smlouvu podepsat nechce. Čtyřiadvacetiletý útočník má za sebou statisticky nejlepší sezonu kariéry v NHL. Tkachuk, šestka draftu 2016, si připsal v 82 zápasech základní části 104 bodů za 42 gólů a 62 asistencí. Ve všech ohledech jde o jeho osobní maxima.

V bodování celé ligy skončil Tkachuk osmý a za výkony během dlouhodobé fáze byl dokonce jmenován do druhého All-Star týmu NHL. Ve 12 startech v play off přidal 10 bodů (4+6) a zaznamenal první hattrick ve vyřazovacích bitvách. Celkem má Tkachuk na kontě 382 bodů (152+230) ze 431 duelů v základní části, v play off přidal ve 27 utkáních dalších 15 bodů (7+8).

„Matthew je houževnatý a fyzicky hrající bojovník, který toho hodně umí. Stabilně sbírá body a ukazuje se jako jeden z nejkompletnějších a nejdynamičtějších mladých hráčů v NHL. Jsme nadšeni, že do naší sestavy přibude tak velký generační talent,“ pochvaloval si generální manažer Panthers Bill Zito.

Vynikající ročník má za sebou i devětadvacetiletý Huberdeau. V 80 zápasech nasbíral 115 bodů. Lepší v celé lize byl jen Connor McDavid (123). Huberdeau si vyrovnal osobní maximum 30 nastřílených gólů, díky 85 asistencím se stal nejlepším nahrávačem soutěže a poprvé v kariéře překonal stobodovou hranici.

Jonathan Huberdeau patří k nejproduktivnějším hráčům tohoto ročníku NHL.

Panthers i díky tomu vyhráli poprvé v historii Presidents’ Trophy pro nejlepší tým základní části. V play off ale nepřešli přes druhé kolo, v němž je vyřadil floridský rival Tampa Bay. Huberdeau nastřádal v 10 duelech pět bodů (1+4). Celkem má trojka draftu 2011 na kontě v 671 utkáních základní části 613 bodů (198+415). V 26 zápasech play off připojil Huberdeau 21 bodů (5+16).

Před sebou má nyní poslední sezonu ze šestiletého kontraktu na 35,4 milionu dolarů. Po sezoně se může stát nechráněným volným hráčem. Rovněž o rok mladší Weegar má před sebou poslední rok ze tříleté smlouvy, jež mu zaručuje celkový příjem 9,75 milionu dolarů.

Weegar si v 80 zápasech základní části připsal 44 bodů (8+36), v 10 startech v play off přidal nahrávku. Celkem má v NHL na kontě 306 utkání a 121 bodů (27+94), v play off nasbíral pět bodů (1+4) ve 20 zápasech.

Jednadvacetiletý Schwindt debutoval v NHL v polovině prosince. Dosud si připsal tři starty a nebodoval.