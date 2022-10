Další přesuny českých hráčů z NHL. Na farmu zase míří i Reichel junior

Start nového ročníku NHL se blíží a hokejové týmy pokračují ve skládání kádrů. O volná místa v sestavě bojovalo několik českých mladíků, přičemž další z nich kluby poslaly z kempů do nižší soutěže. Do AHL se vrací útočník Kristian Reichel, který se přesunul z Winnipegu do Manitoby. Obránce Washingtonu Martin Haš bude prozatím hrát na farmě v Hershey.