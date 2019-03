Homofobní urážka a lynčování. Pak NHL zjistila, že Rielly nic neřekl

V pondělním utkání mezi Torontem a Tampou se Morgan Rielly vracel k vlastní brance za nahozeným pukem. Krátce předtím byl seknutý hokejkou a když míjel hlavního rozhodčího Brada Meiera, cosi k němu pronesl. Všudypřítomné ruchové mikrofony zprostředkovaly v tutéž chvíli do televizního přenosu hodně ostrá slova.

Fucking faggot, tedy hanlivé označení pro homosexuála doplněné o vulgární přívlastek. (záběr s necenzurovaným zvukem najdete zde)

Není ničím novým, že sportovci občas v zápalu hry utrousí i peprnější slůvko. Ovšem negativní reakce na údajnou Riellyho nadávku se nakupily jako lavina.

Kromě odsuzujících příspěvků na sociálních sítích se incidentem začala ihned zabývat také samotná liga. „NHL bere na vědomí zprávy o homofobních pomluvách v zápase Maple Leafs s Lightning. Jakmile případ prověříme, poskytneme další informace,“ stálo v oficiálním prohlášení NHL.

S kritikou se přidal i Jeff Marek, analytik kanadské televize Sportsnet. „Je to velký škraloup pro sport i společnost. NHL je teď mnohem čistší, než bývala dřív. Přesto se takové případy bohužel občas objevují.“

Smůla, skandál se nekoná

Zatímco vír kritiky na Riellyho adresu narůstal, NHL prověřovala všechny dostupné audionahrávky inkriminovaného momentu. Vyslechla dokonce několik zúčastněných osob včetně Riellyho a rozhodčího Meiera. Verdikt bleskového vyšetřování měl jednoznačný výsledek: urážka nevyšla z úst kanadského obránce.

„Byl jsem si jistý, že to dopadne dobře. Vím přece, co pouštím z úst,“ prohlásil s úlevou na následné tiskové konferenci Rielly. Podobné skutky naopak odsoudil. „Ve sportu ani v životě není místo na takové urážky.“

Obránce Toronta Morgan Rielly.

Kdo byl tedy tím hříšníkem? To už se pravděpodobně nepodaří určit, jelikož původcem hrubých slov mohl být kromě hráčů také kdokoliv z diváků sedících poblíž ruchových mikrofonů.

„Nevím, jestli to přišlo z ledu nebo z tribun. Každopádně taková slova nemají místo v naší aréně,“ zopakoval striktní postoj Rielly. Generální manažer Toronta Kyle Dubas mluvil stejně nevybíravě. „Už jen to, že někoho něco podobného mohlo napadnout, nás nutí položit si otázku: Děláme dost pro to, abychom podobným excesům zamezili?“ ptal se sám sebe Dubas.

A tak, přestože vyvázl Reilly z nařčení jako nevinný, vyslala NHL jasnou zprávu: U nás si není radno pouštět pusu na špacír!