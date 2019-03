Když je farma víc než NHL. Je zbytečné hrát za posledního, slyšel Chlapík

Kdyby šlo vše podle plánu, hrál Filip Chlapík nejspíš od října v NHL stabilně. Nakonec dva hlavní důvody rozhodly, proč si minimálně do dalšího podzimu počká.

„Zpočátku se mi dařilo, měl jsem za Ottawu nastoupit, jenže jsem si na farmě vyvrknul kotník a měsíc byl mimo. Pak jsem se vrátil, a když jsem měl jít nahoru, zlomil jsem si pro změnu druhý kotník. Jinak bych šanci dostal,“ vyjmenovává Chlapík. „No, a pak už bylo pozdě...“



Pozdě proto, do jakého stavu se Ottawa v průběhu sezony NHL dostala (viz box).

A vedle skandálů to Senators nejde ani na ledě, kde jsou zoufale nejhorší.

Že by se tím otevřel prostor pro obouchání mladých hokejistů?

Kdepak, v Ottawě razí trochu jiný způsob.

„Bavil jsem se s vedením. Ani nechtějí, abychom nahoře byli. Že je zbytečné hrát na poslední místo. Na farmě nás čekají důležitější zápasy, co mají význam. Pokud se s Belleville dostaneme do play off, tak bude celé vedení klubu koukat na nás,“ vysvětluje Chlapík.

A to může být velká výhoda pro vývoj kariéry vzhledem k tomu, že ho v Belleville vede nový trenér Troy Mann, který by se měl po sezoně stát hlavním koučem v Ottawě.

„Agent mi říkal, že mě vedení vidí do NHL jako třetího centra, který hraje přesilovky a oslabení. A že se ze mě může stát druhý centr, to je extra motivace. Ono stejně u mladého hráče těžko určíte, kam se herně dostane. Věří mi, počítají se mnou, pak je to jen na mně.“

Může tedy být Chlapík rád za působení na farmě na úkor NHL?

„Tak za to není nikdo rád,“ směje se. „NHL hrát chcete, minulý rok jsem zvládl dvacet zápasů, teď zatím čtyři, což není, kolik bych si přál. Navíc bych neřekl, že tam byla nějaká špatná nálada, všichni se smáli a byli uvolnění.“

Tím spíš dojem z atmosféry umocnil vstřelený gól do sítě Philadelphie z 12. března. To za Senators dostal šanci v druhé útočné řadě, dokonce utkání zahajoval. Rád potom poslouchal od spoluhráčů i trenéra, že hrál dobře.

Jen pokračovat. Play off AHL, přes léto regenerace (účast na mistrovství sám moc reálně nevidí) a následně pořádná příprava do nové sezony.

Gól Filipa Chlapíka z 12. března za Ottawu: