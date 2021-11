Hájek si v Rangers nezahrál, stěhuje se na farmu do Hartfordu

Libor Hájek se přesunul z týmu New York Rangers na farmu do Hartfordu do nižší zámořské hokejové soutěže AHL. Třiadvacetiletý bek by měl v mužstvu Wolf Pack získat zápasovou praxi poté, co se nedostal v Rangers do sestavy ani v jednom z 13 utkání v této sezoně NHL.