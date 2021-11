Obránce Šustr byl znovu poslán z Tampy na farmu do AHL

Český hokejový obránce Andrej Šustr se přesunul z prvního týmu Tampy Bay na farmu do celku Syracuse Crunch do nižší AHL. Třicetiletý odchovanec Plzně tam putoval už před startem sezony v první polovině října, ale za dva dny se po zranění beka Zacha Bogosiana vrátil do kádru Lightning. Při návratu do NHL po dvouletém působení v čínském Kunlunu v KHL stihl osm zápasů a vstřelil jednu branku.