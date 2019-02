Chci zase do NHL. Dacjuk doplnil v Evropě chybějící trofeje a překvapil

„Řeknu vám jednu věc: Pavel zdaleka není připravený ukončit kariéru. Nemluvím o příští sezoně, on nechce končit ani v několika následujících letech. Takže otázka je, jestli půjde zpátky do Ameriky, nebo zůstane v KHL,“ pravil Milstein.

Jsou to odvážná slova, ale zřejmě dobře promyšlená. Dacjuk jimi do NHL vysílá signál a čeká na reakci. Je to vlastně průzkum, zda o něj bude mít ještě někdo zájem.

Jsou to tři roky, co dobrovolně opustil Detroit. Tehdy mu ještě zbýval jeden rok z kontraktu, kterým zatěžoval svůj tým v platovém stropu 7,5 miliony dolarů. Aktuálně na něj vlastní práva Arizona, která je získala z Detroitu, oficiálně tedy může jednat jen s ní. To platí ale pouze do 1. července.

Pak může Dacjuk zamířit kamkoli. Třeba klidně zpátky do Detroitu, kde strávil celou svou zámořskou kariéru - rovných čtrnáct let. „Jako klub před třemi lety dobrovolně opustil, tak stejně se do něj může nyní vrátit,“ tvrdí Milstein.

Podobné návraty jsou riskantní a možný zájemce bude jistě hodně obezřetný vzhledem ke zkušenosti Los Angeles. To loni v létě podepsalo lukrativní kontrakt s jinou ruskou hvězdou Iljou Kovalčukem, kterému se vůbec nedaří.

Dacjukovi po sezoně skončí smlouva v Petrohradu, kde dělá kapitána a který v roce 2017 dovedl ke Gagarinovu poháru. Ten si stačil dodat do osobní sbírky ke dvěma Stanley Cupům, loni v únoru získal také olympijské zlato v Koreji, díky čemuž vstoupil do tzv. Triple Gold Clubu.

Má tedy splněno a může zpět.

V aktuální sezoně nasbíral ve 44 zápasech 34 bodů za 9 gólů a 25 asistencí. V poslední sezoně v NHL nastřádal v 66 duelech 49 bodů (16+33). Celkem má ze zámoří na kontě 314 gólů a 604 asistencí - tedy 918 bodů v 953 zápasech. To je hodně slušná vizitka.

Kromě Stanley Cupu sbíral také individuální ocenění: třikrát vyhrál Frank. J. Selke Award pro nejlépe bránícího útočníka a čtyřikrát Lady Byng Memorial Trophy pro nejslušnějšího hráče.

„Se zvyšujícím se věkem je Pavel o něco pomalejší, ale pořád má na ledě přehled. Když by se vrátil do NHL, lidi by chodili na stadion jen proto, aby ho viděli. Myslím, že by mohl hrát centra druhé nebo třetí formace. A nastupovat by mohl na křídle první nebo druhé přesilovkové formace,“ tvrdí jeho agent.

Přesvědčí ta slova některého z generálních manažerů v NHL? Pokud ne, je jisté, že smlouvu v KHL Dacjuk dostane. Jeho kariéra tedy skutečně po této sezoně neskončí.