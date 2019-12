Škola pro Hronka. V Detroitu válí, i tak poslouchá trenérův křik

dnes 9:58

Bývala to kabina NHL, z níž se v tomto tisíciletí často ozýval vítězný ryk. Teď je z šatny Detroitu většinou slyšet jen zlověstný křik. Často ho poslouchá i Filip Hronek. „Nemáme moc kluků, kteří by ho výkonnostně předčili. Nerad bych ho přetěžoval, jenže musí to skousnout,“ vysvětloval zámořským reportérům kouč Jeff Blashill. „Ale i když na něj řvu, drží a poslouchá.“