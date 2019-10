Čech králem střelců NHL? Pastrňák se vydal na krajně namáhavou štreku

Blíží se k hranici 1100 profesionálních gólů. V NHL pětkrát vyhrál bodování. A stejně se v ní Jaromír Jágr nikdy nestal králem střelců. Fenomén s číslem 68 na dresu čtyřikrát skončil druhý.

Jediný Čech, Milan Hejduk v životní sezoně 2002/03, byl ve slavné lize kanonýrem číslo 1.

Navázat na něj může David Pastrňák, jeden z mála světlonošů v současné době temna, v níž se zdejší hokej zoufale potácí.

V pondělí pravé křídlo z Bostonu zazářilo čtyřmi zásahy proti Anaheimu, ve čtvrtek přidalo dva v utkání s Tampou. S celkem osmi trefami se tak dotáhlo na první místo tabulky, o nějž se před pátečními zápasy dělilo s Nealem z Edmontonu.

Třiadvacetiletý borec se opět prosazuje s úžasnou lehkostí a ohlašuje svou kandidaturu na prestižní Maurice Richard Trophy. Větší radost by mu přinesl triumf ve Stanley Cupu, ve kterém Boston na jaře ztroskotal až ve finále. Ale ani cena pojmenovaná po montrealské sportovní modle není k zahození.

„Má velké sebevědomí, čímž je odskočený od jiných hráčů,“ řekl trenér Aleš Pařez, s nímž Pastrňák v létě piluje fyzičku. „Není nafoukaný, prostě si věří. Stát se králem střelců? Pro něj reálná věc.“

Už loni v listopadu se „Pasta“ se 17 góly v 18 utkáních ocitl ve čtyřgólovém trháku před nejbližšími soky. Vzápětí ovšem ubral, když v dalších 21 mačích skóroval jen šestkrát. O naději jej pak nadobro připravil úraz palce, který v únoru utrpěl při návratu z týmové večeře.

Ač promarodil 16 partií, vytvořil si osobní rekord s 38 brankami. Jeho tempo by při absolvování všech 82 střetnutí základní části vydalo na 47 zásahů. Na vítězného Ovečkina by tudíž ztrácel čtyři trefy. „Kdyby David zůstal zdravý, nejspíš by v závodě o Richard Trophy vydržel až do úplného závěru,“ tvrdí bývalý kanonýr Radim Vrbata. „Šanci na korunu pro krále má i v téhle sezoně. Je o rok starší a zkušenější.“¨

Usměvavý Pastrňák často opakuje: „Chci se pořád zlepšovat.“ A jak říká, tak také činí. I proto by chlapík z Havířova mohl dokázat, co se nepodařilo ani Jágrovi. Umí zakončit různými způsoby. Nespoléhá se na jeden nebo dva triky. „Dovede vymíchat beka i s gólmanem, pálí z voleje, cpe se před branku, odkud tečuje a doráží,“ oceňuje Vrbata.

V první lajně Bruins si Pastrňák úžasně rozumí s parťáky Bergeronem a Marchandem. Dynamickému triu to ve spolupráci s obráncem Krugem náramně klape při přesilovkách.

David Pastrňák Čísla a zajímavosti 8 gólů dal v sedmi zápasech nové sezony.

dal v sedmi zápasech nové sezony. 38 tref z minulého ročníku (v 66 utkáních) je jeho sezonní maximum.

V kabině je díky veselé povaze oblíbený, třeba i všetečností při napadání si zasloužil přízeň kouče Cassidyho. Podpora okolí se při únavné šestiměsíční štrece za trofejí hodí.

„Počítají se i góly do prázdné, když soupeř odvolá brankáře,“ připomíná Vrbata. „Jen potřebuje, aby ho trenér v takové chvíli poslal na led a spoluhráči mu dali puk.“

Aby na slavnosti v Las Vegas mohl v červnu 2020 hrdě pózovat s Richardovou cenou, musí se vyhnout delším krizím. Klíčové je pevné zdraví. Šikne se špetka sobeckosti, jež jinak hračičkovi s osmaosmdesátkou není úplně vlastní. Stačí se podívat na styl Ovečkina z Washingtonu, který si střeleckou korunu přivlastnil osmkrát v posledních dvanácti ročnících. Zatímco Pastrňák v nadějných pozicích častěji přihrává, Rus bez okolků pálí.

Ani brilantní sezona Pastrňákovi nemusí stačit, o čemž se přesvědčil čtyřikrát druhý Jágr.

1995: Slovák Bondra z Washingtonu jej ve zkrácené sezoně porazil 34-32.

1996: Kanadskému spoluhráči Lemieuxovi podlehl 62-69.

1999: Fin Selänne z Anaheimu mu unikl o tři góly (47-44).

2006: Kanaďan Cheechoo ze San Jose ho předehnal v poslední chvíli (56-54).

„Dovede vymíchat beka i s gólmanem, pálí z voleje, cpe se před branku, odkud tečuje a doráží.“ Radim Vrbata o Davidu Pastrňákovi

V současné éře se titul vládce střelců uděluje za součet okolo 50 branek. Tuto metu z krajanů pokořili v minulosti jen Jágr (třikrát) a Hejduk. Na čtyřicítku dosáhli ještě Klíma, Reichel, Nedvěd a Eliáš.

Před Pastrňákem se každopádně tyčí kolosální výzva. Za stejným cílem se žene smečka dravců Stamkos, Ovečkin, Kane, Laine, Matthews, Crosby, McDavid, Draisaitl... Poslední dva jmenované, esa Edmonton Oilers, nejvíc favorizuje Vrbata: „Znám kouče Tippetta, vedl mě ve Phoenixu. Vím, jak pracuje s hráči. S McDavidem a Draisaitlem se určitě musí počítat.“

Pastrňákova šance na Maurice Richard Trophy by se tedy neměla přefukovat. Ovšem bylo by fajn, kdyby žila třeba ještě začátkem dubna.