Pastrňák se prostřílel do čela kanonýrů NHL, Rittich vychytal výhru

Boston v souboji dvou velkých favoritů Východní konference NHL nad celkem Tampa Bay v řádné hrací době dvakrát vedl a v závěrečné třetině naopak musel dotahovat skóre. Díky dalšímu parádnímu představení nejproduktivnějšího Čecha v soutěži Davida Pastrňáka (21:34, 2+1, +/-: 0, 4 střely) to ale zvládl a po šedesáti minutách svítilo na ukazateli skóre v TD Garden stav 3:3.

Poprvé se havířovský rodák radoval v 10. minutě, když pohotově zakončoval v přesilovce po přihrávce v předbrankovém prostoru od Patrice Bergerona. Lightning kontrovali těsně před prvním odchodem do kabin. V čase 19:59 srovnal ze samostatného úniku Brayden Point, jenž byl nakonec před Pastrňákem zvolen první hvězdou večera.

V 28. minutě Boston, jemuž chyběl zraněný centr David Krejčí, využil další přesilovku. Pastrňák s Bergeronem si tentokrát prohodili role. Kanadský reprezentant usměrňoval puk za záda Andreje Vasilevského po stříleném pasu Pastrňáka z levého kruhu. O necelé tři minuty později bylo ovšem znova srovnáno, radoval se hostující Mathieu Joseph.

Tým Ondřeje Paláta (16:54, +/-: 0, 3 střely) pak odskočil poprvé do vedení, když se v 56. minutě ujala střela obránce Kevina Shattenkirka. Krátce na to se ale Anthony Cirelli provinil podražením a domácí využili už třetí početní výhodu večera. Pastrňák ze svého stanoviště na levém kruhu střílel z otočky a puk se i díky odrazu od bránícího hráče dostal do sítě - 3:3.

O vítězi nakonec rozhodoval až penaltový rozstřel. V úvodních třech sériích se nikdo neprosadil, přestože se s pukem na holi rozjeli borci jako Pastrňák, Kučerov či Marchand. Rozdílovou byla až čtvrtá dvojice, v níž kapitán Tampy Steven Stamkos předčil domácího Jakea DeBruska.

Pastrňák se dalším parádním střeleckým představením zlepšil na průběžných osm gólů ze sedmi startů a společně s Jamesem Nealem z Edmontonu kraluje NHL. V produktivitě je s 13 zápisy (8+5) na průběžné čtvrté pozici. Lepší bilanci mají zatím jen 14bodový bek Washingtonu John Carlson a edmontonské duo Leon Draisaitl (15 bodů) - Connor McDavid (17 bodů).

Výsledky NHL:

St. Louis Blues St. Louis Blues : Vancouver Canucks Vancouver Canucks 3:4N (1:0, 2:2, 0:1 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

14:25 Fabbri (Bozak, Steen)

22:47 Pietrangelo (Sundqvist)

23:34 Tarasenko (Schwartz, B. Schenn) Góly:

22:04 Ferland (B. Sutter, Edler)

33:22 J. T. Miller (Motte, T. Myers)

52:05 Horvat (E. Pettersson, Leivo)

Leivo Sestavy:

Binnington (Allen) – Pietrangelo (C), Gunnarsson, Parayko, Bouwmeester, Faulk, Dunn – Tarasenko (A), B. Schenn, Schwartz – Perron, R. O'Reilly, Blais – Steen (A), Bozak, Fabbri – Thomas, Sundqvist, Barbašev. Sestavy:

Demko (McIntyre) – T. Myers, Edler (A), Ch. Tanev, Q. Hughes, Stecher, Jo. Benn – Boeser, E. Pettersson, J. T. Miller – Leivo, Horvat (C), Pearson – Virtanen, B. Sutter (A), Ferland – Motte, Beagle, Schaller. Rozhodčí: Hanson, Lambert – Fournier, Gibbs Počet diváků: 18 096

Vegas Golden Knights Vegas Golden Knights : Ottawa Senators Ottawa Senators 3:2N (2:1, 0:0, 0:1 - 0:0) s.n.3:2 Góly:

04:12 R. Smith (Marchessault)

13:32 Holden (Mark Stone, Stastny)

Marchessault Góly:

05:12 Chabot (Tierney, Co. Brown)

44:25 Pageau (Ennis, Co. Brown) Sestavy:

M.-A. Fleury (Dansk) – McNabb, Theodore, Merrill, Holden, Hague, Engelland – Marchessault, W. Karlsson, R. Smith – Pacioretty, Stastny, Mark Stone – Pirri, Eakin, Glass – Carrier, Nosek, Reaves. Sestavy:

A. Nilsson (C. Anderson) – Chabot, N. Zajcev, Brännström, Hainsey, Borowiecki, DeMelo – B. Tkachuk, White, Duclair – Ennis, Tierney, B. Ryan – Naměstnikov, Pageau, Co. Brown – N. Paul, Szwarz, Sabourin. Rozhodčí: Walsh, Dwyer – Nansen, Rody Počet diváků: 18.171

Calgary Flames Calgary Flames : Detroit Red Wings Detroit Red Wings 5:1 (1:0, 1:1, 3:0) Góly:

11:01 Mangiapane (Giordano)

29:45 E. Lindholm (Tkachuk, Monahan)

43:29 S. Bennett (Lucic)

44:57 D. Ryan

48:47 Giordano (Monahan, D. Ryan) Góly:

30:13 Helm (Mantha, Cholowski) Sestavy:

Rittich (Talbot) – Brodie, Giordano (C), Hamonic, Hanifin, R. Andersson, Kylington – E. Lindholm, Monahan (A), J. Gaudreau – Frolík, Backlund (A), Tkachuk – Mangiapane, D. Ryan, S. Bennett – Czarnik, Jankowski, Lucic. Sestavy:

Howard (J. Bernier) – Hronek, Green, Nemeth, Biega, Cholowski – Mantha, D. Larkin, Bertuzzi (A) – Athanasiou, Nielsen, Glendening (A) – Ehn, Filppula (A), Hirose – Abdelkader, J. de La Rose (A), Helm. Rozhodčí: Peel, Luxmore – Shewchyk, Kovachik

New Jersey Devils New Jersey Devils : New York Rangers New York Rangers 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) Góly:

12:58 Coleman (Zajac, Tennyson)

22:18 Palmieri

32:25 Wood (J. Hughes, Tennyson)

52:21 N. Gusev

59:12 P. K. Subban Góly:

06:02 DeAngelo (Bučněvič, Skjei)

42:22 Fast (R. Strome, Br. Smith) Sestavy:

Blackwood (Schneider) – Severson, P. K. Subban, Butcher, Vatanen, Müller, Tennyson – Palmieri, J. Hughes, Hall – Simmonds, Zajac, Coleman – Bratt, Zacha, N. Gusev – Hayden, Rooney, Wood. Sestavy:

Georgijev (H. Lundqvist) – Hájek, Trouba, Skjei, Fox, M. Staal, DeAngelo – Bučněvič, Zibanejad, Panarin – Kakko, B. Howden, Kreider – Fast, R. Strome, Br. Smith – Haley, L. Andersson, McKegg. Rozhodčí: Rooney, L'Ecuyer – Galloway, Amell

Boston Bruins Boston Bruins : Tampa Bay Lightning Tampa Bay Lightning 3:4N (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0) s.n.0:1 Góly:

09:34 Pastrňák (Bergeron, Krug)

27:26 Bergeron (Pastrňák, Marchand)

56:55 Pastrňák (Marchand, Krug) Góly:

19:59 B. Point (Gourde, Hedman)

30:32 Joseph (Killorn, Černák)

55:13 Shattenkirk (Stamkos, B. Point)

Stamkos Sestavy:

T. Rask (Halák) – McAvoy, Chára (C), Carlo, Krug, Clifton, Grzelcyk – Pastrňák, Bergeron (A), Marchand (A) – B. Ritchie, Coyle, DeBrusk – Kuhlman, P. Lindholm, Heinen – Wagner, Kuraly, Nordström. Sestavy:

Vasilevskij (McElhinney) – Černák, Hedman, Shattenkirk, McDonagh (A), Sergačjov, Coburn – Kučerov, B. Point, Stamkos (C) – Gourde, T. Johnson, Palát – Joseph, Cirelli, Killorn (A) – Witkowski, Verhaeghe, Maroon. Rozhodčí: Pollock, St. Pierre – Suchánek, Murphy Počet diváků: 17 193

Los Angeles Kings Los Angeles Kings : Buffalo Sabres Buffalo Sabres 0:3 (0:2, 0:1, 0:0) Góly:

Góly:

02:36 Mittelstadt (Vesey, Sheary)

05:20 Sheary (Mittelstadt, Dahlin)

22:32 Mittelstadt (Ristolainen, C. Miller) Sestavy:

J. Campbell (Quick) – B. Hutton, Doughty (A), Martinez, Walker, J. Ryan, Roy – Iafallo, Kopitar (C), D. Brown – J. Carter (A), Lizotte, Toffoli – Kovalčuk, Amadio, Wagner – Clifford, A. Kempe, Lewis. Sestavy:

C. Hutton (Ullmark) – Dahlin, C. Miller, McCabe (A), Ristolainen, Scandella, Jokiharju – Olofsson, Eichel (C), S. Reinhart – Skinner, Ma. Johansson (A), Sobotka – Girgensons, Jo. Larsson, Okposo – Vesey, Mittelstadt, Sheary. Rozhodčí: Brad Meier, Steve Kozari – Travis Gawryletz, Bevan Mills Počet diváků: 17 605

Arizona Coyotes Arizona Coyotes : Nashville Predators Nashville Predators 5:2 (2:0, 1:1, 2:1) Góly:

06:06 Dvorak (Schmaltz)

10:34 Kessel (Keller, Stepan)

34:27 Chychrun (Schmaltz, Goligoski)

45:43 Kessel (Keller, Stepan)

57:10 Söderberg (Crouse) Góly:

23:13 Fabbro (Turris, Ellis)

56:39 Bonino (Ellis) Sestavy:

Kuemper (Raanta) – Ekman-Larsson (C), Demers, Chychrun, Goligoski, Capobianco, Oesterle – Keller, Stepan (A), Kessel (A) – Garland, Dvorak, Schmaltz – Crouse, Söderberg, Fischer – Grabner, Richardson, Hinostroza. Sestavy:

Saros (Rinne) – Josi (C), Ellis (A), Ekholm, Fabbro, Hamhuis, Y. Weber – Järnkrok, Johansen (A), Arvidsson – F. Forsberg, Duchene, Mikael Granlund – Sissons, Bonino, C. Smith – Grimaldi, Turris, Watson. Rozhodčí: Skilleter, Chmielewski – Murchison, Berg

Montreal Canadiens Montreal Canadiens : Minnesota Wild Minnesota Wild 4:0 (3:0, 0:0, 1:0) Góly:

14:36 Mete (Cousins)

17:34 Armia (Drouin, S. Weber)

19:23 Suzuki (Petry, Domi)

52:40 Gallagher Góly:

Sestavy:

Price (Kinkaid) – S. Weber (C), Mete, Petry, Kulak, C. Fleury, Chiarot – Gallagher (A), Danault, Tatar – Byron (A), Domi, Lehkonen – Armia, Kotkaniemi, Drouin – Suzuki, N. Thompson, Cousins. Sestavy:

Stalock (Dubnyk) – Dumba, Suter (A), Spurgeon, Brodin, Hunt, Seeler – Zucker, M. Koivu (C), Parise (A) – Hartman, E. Staal, Fiala – Kunin, J. Eriksson Ek, M. Foligno – Greenway, Donato, Mayhew. Rozhodčí: Pochmara, Schlenker – Knorr, Barton Počet diváků: 20 419