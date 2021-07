Colorado vsází na obránce Makara, vyplatí mu 54 milionů během šesti let

Makar si v uplynulé sezoně připsal ve 44 zápasech NHL 44 bodů za osm branek a 36 asistencí. V 10 duelech play off měl také průměr jednoho bodu na zápas, když skóroval dvakrát a přidal osm přihrávek. Byl vybrán do prvního All Star týmu sezony.

„Nemůžu být více nadšený, když vím, že bude Denver nadále mým domovem minimálně příštích šest let. Budu dělat, co je v mých silách, abych získali Stanleyův pohár pro nejlepší fanoušky v NHL,“ řekl Makar, který byl kandidátem na zisk Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL a skončil v hlasování Asociace profesionálních hokejových novinářů druhý za Adamem Foxem z New York Rangers.

V dresu Avalanche debutoval na konci sezony 2018/19 po ročníku stráveném na University of Massachusetts v NCAA. Stihl 10 utkání play off, v nichž vstřelil gól a u pěti asistoval. V ročníku 2019/20 v základní části zaznamenal v 57 duelech 50 bodů (12+38). V 15 bojích o Stanley Cup si připsal 15 bodů (4+11).