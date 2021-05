Cesta za snem začíná. Rusové se plíží, kouč mlží, hráči se přeučují na široký led

„Cítím z mužstva pokoru a pracovitost. Tým je klidný, silný, nevidím žádné hvězdné manýry a to se mi líbí. To jsou důležité základní kameny pro to, abychom byli úspěšní,“ řekl kouč národního týmu Filip Pešán ve videorozhovoru s českými médii.



Už v pátek to vypukne. Ruská sborná si zopakuje s Čechy týden starý souboj, v němž ji Pešánovi svěřenci poslali do kolen a smetli tradičního soka 4:0. Ale v Rize jsou Rusové před Čechy skoro jako v zákopech.

Trénink české hokejové reprezentace před utkání s Ruskem na mistrovství světa v lotyšské Rize.

„Nevíme o nich. Nejblíž jsem byl Rusům ve výtahu, jinak jsem se s nimi nepotkal,“ žertoval brankář Šimon Hrubec.

„A já jsem slyšel maximálně jejich hudbu,“ narážel útočník Lukáš Radil na pověstné kabiny bez stropů, díky nimž mají týmy možnost alespoň po hlase odposlouchat soupeře. A buďte si jistí, že toho český tým využije, v mužstvu má spoustu hráčů působících v KHL.

Národní tým už třetí den poctivě piluje přípravu na svého prvního a velmi těžkého soupeře na MS.



Kouč Pešán vsadil na osvědčené vazby z klubů i dřívější úspěšné souhry z národního týmu. Ale zatím mlží, zda je tak do zápasů skutečně postaví, před Rusy i pečlivě tají, koho nasadí do branky.

„Plán máme, ale hraje se až zítra a do té doby mohou klidně ještě do sestavy zasáhnout zdravotní problémy,“ říká Pešán.



Do každé přesilovkové formace staví po jednom bekovi - Hronkovi a Šulákovi - a jinak samé střelce. Cíl bude rozhodit Rusy a zasypat střelami jejich brankáře, na které zatím nejde ani z vlastních řad chvála.

Rusko - Česko v pátek od 15.15 hodin online

„Takový je náš cíl. Rusové hrají dobře oslabení, mají vysoké hráče a nebude moc prostoru na nějaké kudrlinky kolem brány. Využijeme zbraně, které nám nominace nabízí. Jednou z nich bude jednoduchá střílená přesilovka,“ popsal kouč, jenž udělal ve speciálních formacích po čtvrtku změny. „Trochu se nám nelíbila. Snad jsme teď měli šťastnou volbu.“



Rusko letos vyniká mimořádně silnou obranou postavenou na pilířích z NHL, zato v útoku je letos postavené převážně na hráčích z tamní ligy. „Pro nás může být velká výhoda to, jak Rusové hrají. Máme s nimi velké zkušenosti i z turnajů Euro Hockey Tour,“ míní Radil.



Myšlenky týmu se momentálně stáčí k jedinému úkolu: zahájit lotyšskou jízdu úspěšným vystoupením a zdoláním mužstva pasovaného mezi favority turnaje. A jak už dříve řekl brankář Šimon Hrubec, na rozjezd to bude hodně těžká „písemka“. Rozhodovat v ní nemusí ani poslední zkušenost z Prahy, protože v Rize budou jiné podmínky. Úzký led O2 arény s rozměry NHL nahradí obří „letiště“.



„Sami uvidíme, jak bude široký led vyhovovat jak Rusům, tak nám. Hrozně se těším, až to vypukne. Je to vrchol sezony,“ líčí dojmy před utkáním Hrubec.



Kouč počítá od Rusů s agresivním napadáním a touze po odplatě za boj v O2 aréně. „Vlétli na nás už v pražském zápase. Jsme připravení se s nimi utkat i tady,“ říká bojovně Pešán. „Chceme se prezentovat aktivní hrou z Prahy. Pomohlo nám tam menší hřiště, v Rize to tak jednoduché nebude. Musíme se naučit hokej na velkém kluzišti, ale nebudeme jenom bránit. Pozlobíme soupeře a chceme, aby s námi měl velké problémy,“ slibuje.



Pomoct by mohla podle forvarda Radila i úspěšná příprava. Národní mužstvo v devíti prověrkách před odletem do Lotyšska pokaždé vyhrálo a poradilo si také s nepříznivými vývoji zápasů.

„Spoustu zápasů jsme v těžkých chvílích dokázali otočit. Ukázali jsme charakter týmu, ale teprve teď naše výsledky budou mít měřítko,“ soudí útočník. Kouč Pešán však apeluje i na hráče, že se nemohou na vydařené generálky ohlížet, výsledky proto nepřeceňuje. Kouká navíc i dál než na utkání s Ruskem a varuje, že po střetech se silnými mužstvy není možné podceňovat ani outsidery.

„Nepodceňoval bych soupisky našich soupeřů. Mistrovství bude extrémně vyrovnané. Rozhodnou detaily. Z titulu se letos může radost kdokoliv a já doufám, že dojdeme co nejdál,“ přidal se. „Teď mě zajímá jen zápas s Ruskem, ale medaile je velký sen,“ uvedl Pešán.

Boj o zlomení prokletí začne už v pátek (15.15) a právě měření se silným Ruskem může fanouškům předložit dobrý obrázek o tom, kam by mohl národní tým vystoupat. „Český národ si zaslouží medaili, už dlouho se na ni čeká. V přípravě jsme pro úspěch udělali maximum. Teď uvidíme, jak to dopadne,“ říká namotivovaný Hrubec.



„Napětí stoupá a natěšení je obrovské,“ uzavřel Radil.