Britové šokují. Vyhráli po 59 letech, mladý talent vévodí střelcům MS

„To je tak fantastické. Tak jsme to zvládli. Udělali jsme konečně všechno, abychom vyhráli,“ říkal po zápase rozjuchaně třicetiletý útočník Ben Davies.



Umíte si představit, že by národní tým čekal na vítězství od roku 1962? Tak dlouho trvalo Britům, než se propracovali k opojným pocitům a radosti ze sražení některého ze soků nejvyšší kvality.

A jejich výhra, která přehlušila poslední úspěch z dávných časů, sebou nese znamenitý příběh jako z románu.

Květen 2019. Po čtvrtstoletí se vrátili mezi nejlepší národní mužstva na světě. Byli rozehraní, plní elánu a věřili si, že se o nich bude mluvit.



Výsledek? Odvezli si čtyři debakly, dva sympatické výkony proti Německu a Spojeným státům. Ale hlavně... ohromně cenné vítězství 4:3 v prodloužení nad věčným rivalem z Francie, kterého poslali do nižší divize. Ta bitva měla i historický podtext dvou kdysi dávno znesvářených zemí.



Střih.



Květen 2021. Doba covidová, pro mnoho hráčů až trýznivá. Na šampionát přijíždějí zase jako outsideři. Poučení, pokorní a hlavně s tím, aby jejich výkony byly důstojné.

Vždyť drtivá většina hráčů dlouho nemohla hrát hokej, britská Elite Ice Hockey League celé měsíce stála. Premiér Boris Johnson nařídil v zemi tvrdý režim, sport byl tabu a to se týkalo také hokeje, který tu vzkvétal díky „náplavám“ z Kanady. A tak borci se šancí reprezentovat zemi na mistrovství světa zvolili v těžkých časech krajní variantu.

Sbalili si kufry a odešli od rodin na několik měsíců nabrat tempo a výkonnost do nižších druhých a třetích švédských a finských lig. Včetně jejich největší hvězdy Liama Kirka - draftovaného do NHL Arizonou - hrajícího ve Švédsku dokonce regionální soutěž za Hanhals IF.



Když už se v dubnu domácí soutěž rozjela, zbýval pouhý měsíc na rozehrání a dohrání ligy. Pouhých 14 zápasů a konec. Potom honem na mistrovství světa. Zatímco některé výpravy by mohly hořekovat, jak mají unavené hráče, oni ne. Někteří britští borci neodehráli ani třicet zápasů za sezonu.

Proto se pěkně v tichosti vypravili na šampionát s cílem alespoň nedopustit národní ostudu. Na místo toho je o nich zase slyšet.



Rusku ještě povolili sedm gólů. Ale... Slováky celý zápas trápili a podlehli senzačně „jen“ 1:2. Nahlodané Dány obrali o bod za porážku v prodloužení 2:3. A nakonec způsobili pozdvižení, když skolili Bělorusy 4:3. Hokejisty státu, který měl letos pořádat mistrovství světa.



Fantazie. Může to být ještě lepší? Jistě. A dokonce je.

V tabulce jsou se čtyřmi body pátí dokonce před Čechy!

Radost britských hokejistů z gólu v utkání s Ruskem. Střelec branky, Liam Kirk (vlevo)

Nejlepším střelcem mistrovství světa není žádný Kanaďan, Američan, Rus, nebo Čech. Je to právě mladík Kirk, který dvěma brankami zmrazil Bělorusy a se čtyřmi zápisy vede tabulku střelců společně s Dánem Nicklasem Jensenem.

„Byl excelentní. Jeho hra se za poslední tři roky masivně zlepšila. Přitom toho za posledních 18 měsíců moc nenahrál a musel jít do naší Elite Series. A teď? Hraje skvěle na nejvyšším levelu,“ nechápe spoluhráč Matthew Myers.



„Je super sledovat, jak bruslí, tvoří akce a fantasticky je zakončuje kolem brány. Všechny kluky to dokáže pěkně rozpumpovat,“ dodal.

Jak byli nahecovaní, ukázali Bělorusům a teď jsou všichni v hokejovém světě za hrdiny. Co ještě dokáže sbor tvořený šestnácti Angličany, třemi Velšany, jedním Skotem a osmi borci narozenými v Kanadě? Dostanou se konečně doma do hlavních zpráv před populárnější fotbal, ragby nebo pozemní hokej?