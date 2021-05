Z reprezentace se omluvili Kořenář i Kämpf, nejspíš nedorazí ani Šimek

Novinky potvrdil v pondělí dopoledne generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd.

Šimek se momentálně potýká se zdravotními problémy, netrénuje a do konce sezony už nenastoupí k žádnému zápasu. „Pravděpodobnost, že by pak přiletěl, je minimální. To zranění léčí možná déle, než se očekávalo. Kdyby přijel, dívali bychom se na hráče, co byl bez ledu skoro tři týdny, to je hrozně těžké,“ vysvětlil Nedvěd.

Kämpf sice za Chicago Blackhawks zápasy hraje, nicméně se rozhodl po sezoně doléčit.

A Kořenář? „Zprvu zájem měl, bohužel po debatě s generálním manažerem Sharks Dougem Wilsonem se rozhodlo, že Pepa po konci sezony v NHL zamíří ještě na farmu,“ řekl Nedvěd.

Připravujeme podrobnosti