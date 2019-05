Udělal jsem velký krok, abych se dostal do NHL, řekl Francouz

Francouz odešel loni v létě do Colorada a dopředu počítal s tím, že se bude muset potácet na farmě. To se potvrdilo, takže logicky nebyl zklamaný. V Bratislavě, kam po příletu ze zámoří dorazil, naopak prohlásil: „Myslím, že jsem udělal velký krok, abych se v NHL usadil.“

Zatím jste v ní odchytal dva zápasy. Nemohlo jich být víc?

Samozřejmě jsem tajnou doufal, že jo, ale nakonec ten rok hodnotím dobře. Účel, který to mělo splnit, to splnilo. Nic nevzdávám, budu se o NHL rvát dál.

Co vám daly zápasy na farmě?

Ukázal jsem, že můžu hrát na malém hřišti. Ještě panovaly pochybnosti, jestli dokážu konkurovat se svou výškou, což se podle mě povedlo. V mé situaci bylo nejlepší jít na farmu a pravidelně chytat, než být nahoře a odehrát třeba jen deset zápasů. Nelituju.

Jaký byl zážitek první zápas v NHL?

Hodně velký, i když jsem jenom dochytával nějaké zápasy. Když je ale člověk v bráně a zažije tu atmosféru a vidí ty hráče, které zná jen z televize, tak je to skvělý pocit. Vždycky jsem o něm snil.

Nebylo vám líto, když vás poslali dolů na farmu?

Člověk by chtěl být nahoře co nejdýl, protože všechno včetně servisu je tam neuvěřitelné, ale bral jsem to, jak to je. Musel jsem si to vyšlápnout přes tu farmu. Zatnul jsem zuby a makal dál.

Colorado je specifické tím, že jsou tam tři evropští gólmani. Jak jste spolu vycházeli?



Ke konci byly role dané, že jsme nikdo žádnou nevraživost nepociťovali. S Varlamovem jsem se bavil rusky, díky čemuž jsme k sobě našli cestu. Grubauer je Němec a také jsem si s ním sedl.

Jakou formu jste si přivezl na mistrovství?

Doufám, že co nejlepší. Těžko se to odhaduje, protože jsem nějaké dva týdny nechytal zápas. Na trénincích v Coloradu jsme ale makali hodně navíc a musím říct, že jsem se cítil dobře.

Trenér brankářů Zdeněk Orct říkal, že proti Rusům bude chytat Bartošák. A že nechá na vás… kdy se přihlásíte?

Je to logický krok, proti Rusům do dvojičky určitě nepůjdu, časový posun mě určitě dožene. Byl by to zbytečný risk. Vyšlo dobře, že pak máme dva dny volna, takže se aklimatizuju a potrénuju s klukama. Musím únavu vyhnat tvrdou prací.

Byl jste ochotný přijet, i když nemáte jistou pozici jedničky?

Jsem jeden ze tří brankářů národního týmu. Všichni tři gólmani i ostatní hráči jsme tady proto, aby se udělal úspěch. Jsem připravený podřídit se týmu. Medaili dostávají všichni. Doufám, že uděláme co největší úspěch.

Sledoval jste šampionát na dálku?

Sledoval jsem výsledky, ale přímo zápasy jsem neviděl, protože jsem zrovna byl na cestě. Samozřejmě je úžasné porazit takhle silné Švédy a poté deklasovat Nory. Máme výborný začátek turnaje.

MS v hokeji 2019 Program a výsledky

Byly nějaké problémy v klubu s uvolněním?

S klubem určitě nebyly problémy. Samozřejmě do poslední chvíle se čekalo, jak Colorado odehraje poslední zápas v play off a pak to bylo všechno narychlo.

Změnil jste v zámoří styl chytání?

Určitě jsem na tom pracoval kvůli menšímu hřišti, snažil jsem se chytat víc vyjetý z branky. Je pravda, že vykrývání úhlů je tam trochu jiný. Ale rozdíl je hlavně v přítomnosti hráčů před brankou a clonění. To je největší práce pro gólmana. Ani ne chytit puk, ale nejdřív ho vůbec vidět a pak až chytit.

Co vám řekli v Coloradu směrem k příští sezoně?

Moje budoucnost se teď bude řešit, má to na starosti můj agent. Moc bych si přál, abych tam zůstal a posunul se na lepší pozici. Ale je to jen moje přání a nemůžu odhadovat, jak se to vyvine.

Byla velkým lákadlem Bratislava a skoro domácí atmosféra?

Samozřejmě. Byl to jeden z klíčových faktorů. Před měsícem se mi narodila dcera a viděl jsem ji jen pár dní. Manželka s dcerou tady se mnou mohou být, hraje to důležitou roli.