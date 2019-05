Francouz už je s národním týmem. Proti Rusům ale bude chytat Bartošák

Francouz se připojil k týmu v Bratislavě podle plánu v neděli a při prvním tréninku zůstal na ledě déle než ostatní. „Musí se do toho znovu dostat. Nebyl čtyři dny na ledě, má toho teď plné zuby,“ neuspěchává Francouzův start Orct.

Kouč gólmanů také prozradil, že pro mač s Ruskem nebude Francouz připravený ani v pozici dvojky. „Určitě ne. Normálně zůstaneme u standardního režimu. Podle mě by měl chytat Patrik, na střídačce bude Šimon.“

Neznamená to však, že by Orct nebyl s Francouzem na prvním tréninku spokojený. „Vypadá výborně, ale je to jen trénink. Až v zápase uvidíme, jakou bude mít formu. Kdy to bude? To je otázka pro Pavla, já svou představu mám. Ale zeptejte se jeho,“ nechtěl dále prozrazovat Orct.



V pondělním duelu tak budou Češi znovu spoléhat na tandem, který úspěšně odchytal úvodní dvě utkání šampionátu. Češi zvítězili s Bartošákem v brance v pátek nad Švédy 5:2, den poté stál mezi tyčemi Hrubec při výhře nad 7:2 Norskem.



Pro Orcta a spol. je tak brankářské dilema tím příjemným. „Není na tom nic těžkého. Lepší, když máte z čeho vybírat, než kdyby se jim první zápasy nepovedly. Je jedno, kdo tam stojí, já věřím všem třem.“

Faksa dorazí v úterý

Už je také jasno, kdy dorazí Radek Faksa, poslední posila z NHL. Podle manažera týmu Jana Ćerného přistane v pondělí v 11:15 na vídeňském letišti. A bude se čekat, až se trochu zklidní jeho lehce pochroumané rameno. Teoreticky by se mohl objevit v sestavě ve čtvrtečním duelu proti Lotyšsku.

„Ale uvidíme. Prohlédne ho doktor, budou na něm také pracovat fyzioterapeuti a zjistíme, v jakém stavu je. Potom jsme schopní ho buď dopsat na soupisku, nebo prostě počkáme, až bude v pořádku. Nejdříve, kdy ho můžeme dopsat na soupisku, je 16. května. Taková je dohoda s Dallasem a GM Jimem Nillem,“ pravil Černý.

Utkání s Ruskem začíná v pondělí v 16:15, sledovat jej můžete online.