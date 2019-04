Hokejová reprezentace nemá bez trenéra, Říha skončil v nemocnici

„Nejde o nic závažného. Absolvoval kontrolní vyšetření v místní nemocnici spojenou s krátkodobou dvoudenní hospitalizací,“ řekl iDNES.cz tiskový mluvčí národního týmu Zdeněk Zikmund.

Na chod mužstva, které se připravuje na mistrovství světa, to podle něj nebude mít vážnější vliv. Čtvrteční trénink i páteční přátelský zápas se Slovenskem povedou Říhovi asistenti Robert Reichel s Karlem Mlejnkem. Hlavní kouč by se měl k reprezentačnímu výběru připojit v sobotu.

„Žádným způsobem není ohrožena jeho účast na mistrovství světa,“ dodal Zikmund, který nechtěl specikovat, co šedesátiletému trenérovi je. „Zatím to komentovat nebudeme, záleží na Miloši Říhovi, jestli to bude chtít říct. Bylo to jen kontrolní vyšetření, které je spojené s krátkodobým sledováním.“



Přestože Říha zůstal v nitranské nemocnici, je dál v pravidelném kontaktu se svými asistenty, kteří s ním všechno konzultují.

Připravujeme podrobnosti