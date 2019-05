Naklonujte Hronka? Na MS v Bratislavě všechno zvládne jeden

„Stejně jako Židla je šikovný, pravák na přesilovku, určitá podobnost tam je,“ uznává Hronkův agent Michal Sivek. „Příměr je nasnadě, ale Hroňa nikoho napodobovat nechce. Ohromně mu roste sebevědomí při hře s pukem i bez něj. Zlepšuje se rychleji než ostatní a moc hráčů v jeho věku nemůže říct, že má klíčovou roli v národním týmu.“

To nemohl říct ani zmiňovaný Židlický! V 21 letech jako obránce extraligového Kladna čekal na nabídku z Finska, odkud se prosadil do NHL.

Jistě, v současném hokeji se sází na mládí, ale Hronek by si nehledě na věk stejně zasloužil šanci. Už má za sebou přes čtyřicet startů v NHL, je na svém druhém šampionátu. „A hraje tady jako mazák,“ tvrdí o něm jeho spoluhráč z obrany Jan Kolář.

„Minulé mistrovství mi ukázalo, na čem mám pracovat. Za poslední rok jsem se zase posunul o něco dál a z toho těžím i teď,“ vykládal Hronek po sobotní demolici Norů. K hladké výhře 7:2 nasměroval Čechy dvěma trefami v první třetině. „Stává se, že jako útočník jedete do tří hráčů, a když nemáte obránce za sebou, málokdy něco vytvoříte,“ vysvětloval český kapitán Jakub Voráček.

Hronek byl připravený. A pálil bez přípravy, což je jeho parádní schopnost. Také nezaostává v bránění, blokuje střely, má přehled, umí rozehrát, dát dlouhý pas. A v komerční přestávce klidně s hokejkou vypomůže úklidové četě, která u branek odklízí nahromaděný sníh.

„Filip není tím, který by byl slyšet a bavil kabinu. Je ale inteligentní na to, kolik mu je,“ říká Kolář. „Hokej je rychlý, nedá se domlouvat, kdo co bude dělat. Ale když vidím, že vyrazí dopředu, jistím ho.“

Dát k mladému dravci zkušeného defenzivního beka byl prozíravý tah kouče Miloše Říhy. Kolář může hasit případné Hronkovy divoké výlety. Ale zatím to nebylo potřeba.

Hronek má po dvou mačích bilanci 2+2, na ledě v průměru pobyl nějakých 18 minut a ve sledované statistice účasti na ledě u něj svítí +6. Už asi chápete, proč kouč Říha před mistrovstvím světa prohlašoval: „Naklonujte Hronka!“

Čechům v Bratislavě zatím stačí jediný originál. „Tím, že byl až do dorostu útočník, má hodně ofenzivních instinktů,“ poznamenává Sivek. Podle něj Hronkovi pomohla sezona, v níž pendloval mezi Detroitem a farmou v Grand Rapids.

Red Wings si ověřili, že se z nejistoty nesesype. Je odolný a zároveň prokázal, že si zaslouží stabilnější flek v NHL. A teď z toho těží i reprezentace. „Vyrostl z něj obránce, který může několik let řídit hru národního týmu,“ dodává Sivek.