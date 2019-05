ONLINE: Česko - Norsko, národní tým čeká druhý zápas na MS, v brance Hrubec

První zápas na MS se českému týmu povedl náramně. Svěřenci trenéra Miloše Říhy předvedli proti obhájcům zlata ze Švédska výborný výkon a po výhře 5:2 panovala v české kabině optimistická nálada.

„Měli jsme velmi dobrý začátek. Bylo tam nasazení, dobré bruslení, byli jsme lepší,“ líbilo se kouči Říhovi. „Hodně nám pomohla výborná atmosféra. Švédi to na tribunách zkusili vyvolat a naši je hned překřičeli. Běžela mi husina po kůži, to nás dostalo do varu,“ pochvaloval si takřka domácí atmosféru útočník Jan Kovář.



Kromě ofenzivních opor byl spoleh také na brankáře Patrika Bartošáka, který se ještě v noci vydal do Ostravy k porodu syna. Povedlo se, gólmanův potomek přišel na svět zdravý a Bartošák se stihl ještě v sobotu vtáti k týmu. Z logických důvodů ale před ním pro zápas s Nory dostal přednost Šimon Hrubec.

Oproti původním plánům se k české reprezentaci nepřipojil útočník Radek Faksa, který má kvůli zranění ramene nastoupit nejdříve ve čtvrtek proti Lotyšům.