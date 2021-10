Třebíč si připsala desátý úspěch. Tým pracuje perfektně, cení si Krliš

Těžko by po takovém průběhu někdo tipoval, že v rozhodujících samostatných nájezdech střelci promění devět z deseti pokusů! „Je pravda, že nájezdy byly trochu šílené,“ usmíval se prozatím nejproduktivnější hráč Horácké Slavie Třebíč Václav Krliš (6 gólů + 5 asistencí).



Z pohledu diváka byl ovšem jeden nájezd hezčí než druhý.

Souhlasím, byly vesměs super provedené. Proto taky nelze brankáři vůbec nic vyčíst. Naopak, má skvělou fazonu. Pro nás je každopádně důležité, že jsme nakonec vyhráli a máme desáté vítězství v řadě.

Vy jste načínal čtvrtou sérii, věděl jste, jak budete zakončovat?

Nechtěl jsem jet mezi prvními, řekl jsem si, že se nejdřív podívám, jak se gólman chová.



A vyplatilo se...

Když jsem se rozjel, viděl jsem, že mi chce puk vypíchnout, že budu muset asi kličkovat. Jenže to jsem nechtěl, protože v Jihlavě jsem to zkusil a skončil v rohu. Takže jsem si řekl, že budu raději střílet.



Nakonec ale rozhodla až pátá série. Konkrétně Lukáš Forman, který uspěl, zatímco domácí Šimon Szathmáry ne.

Lukáš už předtím pár nájezdů jel, takže o něm víme, že je šikovný. A potvrdil to.

Jaký byl desátý soupeř v nové sezoně Chance ligy?

Řekl bych, že zatím asi nejtěžší. Poruba má opravdu hodně silný tým.



Pojďme se zase chvilku věnovat vám osobně, zdá se, že jste načasoval na úvod sezony nejlepší možnou formu, souhlasíte?

(Usmívá se) Já doufám, že nějaká lepší ještě přijde. Ale jo, daří se nám. S Lukášem Nedvídkem se známe roky, tak nás trenéři dali dohromady a foukli k nám ještě mladého Vojtu Střondalu. Je to fajn.

Čekal jste, že by vám mohl začátek nové sezony vyjít až takhle dobře? Teď už zase myslím kompletní tým.

Popravdě řečeno, příprava od nás nebyla úplně povedená. Některé zápasy ano, ale jiné ne. Deset výher jsem fakt nečekal, na druhou stranu, tým pracuje perfektně. Navíc, když nám přijedou pomoct kluci z Brna nebo Vilda Burian z Olomouce, je to paráda. Já jen doufám, že to takhle bude pokračovat i dál.

Program je teď hodně nahuštěný, čeká vás zápas s Přerovem. Co by na něj mělo platit?

Myslím, že naší výhodou je, že budeme hrát doma. Připravíme se na něj opět co nejlépe a snad to znovu vyjde.

A třeba dorazí zase o něco víc fanoušků...

Snad jo. Jsme rádi za každého, už minule byla parádní návštěva. Přáli bychom si, aby dorazilo ještě víc lidí, abychom pak s nimi mohli případně oslavit další výhru.