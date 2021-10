Devátá výhra Třebíče v řadě. Vsetín jsme k ničemu nepustili, lebedil si kouč

„Byl to kvalitní zápas s velmi dobrým soupeřem a my ho zvládli. Kluky jsem za to pochválil,“ radoval se z devátého vítězství v řadě hlavní kouč třebíčského A-týmu Kamil Pokorný.

Na souboj s valašským soupeřem se přišlo tentokrát do hlediště třebíčského stadionu podívat téměř 1 300 fanoušků, což je největší letošní návštěva KHNP Areny.



„Diváci byli v sobotu opravdu výborní,“ pochválil publikum trenér. „My nemáme jinou možnost než dotáhnout fanoušky na stadion kvalitou hry a výsledky. A to se nám na startu letošní sezony daří. I na Kadaň už jich přišlo dost,“ upozornil Pokorný, že i na prozatím nejslabšího účastníka soutěže se předtím přišla podívat skoro tisícovka diváků.

Ti, co se rozhodli zavítat do hlediště uplynulou sobotu, viděli v úvodní třetině opět výborný výkon Horácké Slavie. „Vsetín jsme k ničemu nepustili, jenže z dobré hry jsme na můj vkus vytěžili hodně málo, jen jeden gól,“ poukázal kouč na fakt, že do druhé části šli jeho svěřenci pouze s hubeným náskokem 1:0.

Po přestávce ovšem začalo přesných tref přibývat. „Konečně se nám povedly přesilovky, se kterými jsme se předtím dost trápili,“ oddechl si Pokorný.

Celkem jich nakonec ze šesti využili třebíčští hokejisté v souboji se Vsetínem čtyři a zaslouženě slavili další úspěch. „Jako správná se ukázala volba, že jsme před sobotním utkáním přesilovky na tréninku úplně vynechali, nezaměřovali jsme se na ně,“ prozradil trenér.

Horácká Slavia zatím může být spokojená nejenom s devíti vítězstvími a pozicí lídra v tabulce, ale také s počtem obdržených gólů. Na kontě jich má nejméně ze všech účastníků - 17.

„Na defenzivu kladu velký důraz, protože pokud hrajeme dobře v obraně a navíc chytá výborně gólman, tak v útoku si pak vždycky nějaké šance vypracujeme,“ hlásil Pokorný, který se dnes se svým týmem vypraví k dalšímu utkání na led Poruby.