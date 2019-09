Hokejoví Zubři jsou zdraví, chtějí být ve městě správná firma

Léto pozvolna ztrácí dech a to je obvyklý čas, kdy ho naopak z plných plic nabírají natěšení hokejoví fanoušci. Zkraje září totiž pravidelně začíná nová sezona a Přerov i Prostějov, města černému puku zaslíbená, se pouští do boje v první lize. Na úvod hned proti sobě v ostrém hanáckém derby, které rozehrají dnes v 18 hodin v Přerově.

„Chceme být v play off,“ hlásí jednatel HC Zubr Přerov Tomáš Pluháček. „Ale také chceme zvyšovat obrat klubu, abychom mohli přivádět kvalitní hráče. Je to pro nás pátá sezona v první lize, klub je zdravý, nemáme dluhy vůči hráčům ani firmám, což je pro nás zásadní. Chceme být ve městě správná firma, věnovat se i charitě a dál spolupracovat s městem, které nás respektuje jako sport číslo jedna.“

Přerov se od návratu do první ligy pokaždé do play off probojoval, zároveň však nikdy nepřekročil čtvrtfinále. Loni vypadl v pěti zápasech s Kladnem, které až do extraligy dotáhl Jaromír Jágr a Tomáš Plekanec. „Série s Kladnem nám vyprodala stadion a byla to oslava hokeje. Celkové páté místo pro nás byl velký úspěch,“ připomněl sportovní manažer Pavel Hanák.

Letos má soutěž nový formát, šestnáct týmů se střetne doma a venku a po třiceti kolech se tabulka rozdělí na dvě poloviny. První osmička bude hrát o lepší pozici před play off, spodní o dvě místa v předkole. Ze soutěže navíc nikdo nesestupuje. „Nový herní systém znamená, že třicet kol rozhodne o celé sezoně, přitom by to mělo být naopak. Kvůli tomu asi v úvodu nedostanou mladší kluci tolik prostoru, kolik jsme si původně představovali,“ prozradil trenér Vladimír Kočara.

Na lavičku se dostal v lednu po odvolání Kamila Přecechtěla a z původně dočasného řešení se v květnu stalo trvalé. Během léta se mu pod rukama výrazně proměnil kádr.

„Nejzásadnější je odchod Lukáše Klimeše, který byl manažery vyhlášen nejlepším brankářem Chance ligy. Stáhla si ho Kometa, což mu přejeme a doufáme, že se dostane do branky co nejvíc. Máme šanci ho využít na střídavé starty. Místo něj přišel Michal Petrásek, na kterého spoléháme jako na jasnou jedničku a doufáme, že bude podávat výkony jako v Litvínově,“ poznamenal Hanák.

Přerov má v týmu 11 odchovanců

Petrásek před sebou bude mít omlazenou obranu, které má přinést zkušenost 33letý prvoligový matador Jiří Krisl. V útoku zůstala kostra z minulé sezony a Zubři chtějí dál těžit ze spolupráce s extraligovou Kometou i Zlínem. „I přes změny, které nastaly, máme skvělou partu. Celá příprava proběhla parádně, stmelili jsme se a jako tým se těšíme na mistrovské zápasy. Doufám, že splníme sportovní cíle,“ přeje si kapitán týmu Tomáš Sýkora, který i po čtyřicítce pokračuje v kariéře v rodném městě.

„V kádru máme celkem jedenáct odchovanců Přerova, což je v Chance lize výborné číslo,“ připomíná sportovní manažer Hanák. „Chceme to dál držet, samozřejmě mladí si musí šanci vybojovat.“

Prostějovští Jestřábi v uplynulé sezoně zaujali čtvrtfinálovým týráním favorizovaného Vsetína, které dovedli až do sedmého zápasu, kde ovšem uspěl favorit. Aby to v letošní sezoně bylo jiné, nastal v kabině slušný průvan, když odešlo devět hráčů včetně dlouholetého kapitána Matouše Venkrbce a přišlo patnáct posil.

„Hlavně dobře odstartovat,“ přeje si sportovní manažer Jestřábů Prostějov Jiří Vykoukal. „Čekají nás těžké zápasy. Nebudu říkat, že je to kvůli týmům, které by měly hrát nahoře. Začátky sezony jsou těžké s kýmkoliv, takže musíme být stoprocentně připravení, soudržní a odhodlaní jít za vítězstvím,“ uvedl pro klubový web.