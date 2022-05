Hokej je moje oblíbená hra, říká jihlavský rodák a fanoušek Krpálek

Po exhibičním hokejovém zápase, do kterého přímo na ledě slavnostně uzavírané CZ Loko Arény zasáhli takové legendy jako Dominik Hašek, Petr Klíma, František Musil, David Výborný či bývalí reprezentační fotbalisté Jan Koller a Pavel Kuka, byl Krpálek vyhlášen nejlepším sportovcem dvacetiletí Kraje Vysočina.

„Byl to pro mě obrovský zážitek. Jsem hrozně rád, že jsem mohl přijet a být u posledního zápasu tohoto stadionu,“ usmíval se jednatřicetiletý sportovec. „Jediné, co mě osobně mrzí, že tu nemohla být Martina Sáblíková. Kdyby si i ona s námi zahrála, bylo by to úplně super,“ zmínil Krpálek další českou olympioničku, která se akce nemohla zúčastnit kvůli nemoci.

Slyšel jsem, že vy jste nad pozvánkou neváhal.

Snažil jsem se neváhat. (usmívá se) Když jsem se o akci dozvěděl, potvrdil jsem, že tady budu. Ale do poslední chvíle jsem nevěděl, jestli moje účast dopadne, nebo ne. Protože ve stejném termínu máme mistrovství Evropy.

V Sofii jste ale nezávodil.

S týmem jsme se dohodli, že na mistrovství Evropy ještě startovat nebudu. Že začnu závodit až se začátkem olympijské kvalifikace, což bude za dva měsíce. Chceme všechno maximálně koncentrovat směrem k olympijské kvalifikaci. Takže jsem se nakonec akce v Jihlavě zúčastnit mohl. A samozřejmě jsem za to rád, protože na tomto stadionu jsem strávil spoustu času.

Opravdu?

Když jsem byl malej, chodil jsem na tenhle stadion fandit. A docela jsem tím žil. Pomalu každý zápas, když se tady hrálo, jsem se snažil nějak na stadion procpat a dostat se na Duklu.

I přes hodně nabitý program judista Lukáš Krpálek občas zavítá do rodné Jihlavy. Nad nabídkou účasti na letošní hokejové akci Grand Finále - Díky legendo dlouho neváhal.

Měl jste v Jihlavě nějakého svého oblíbeného hráče?

Celý tým. (usmívá se) Do dneška, když hraje Dukla, se snažím to sledovat. Fandím jí. Samozřejmě už není tolik času, abych viděl každý zápas. Ale když to jde, rád se podívám.

Utkvělo vám v paměti nějaké utkání, na kterém jste na jihlavském stadionu byl osobně?

Těch zápasů, které jsem navštívil, bylo spousta. Ale jeden mi v paměti skutečně utkvěl: pamatuji si, když byla výluka NHL a my jsme tady porazili Kladno s Jardou Jágrem. To totiž bylo poprvé, kdy jsem viděl Jardu naživo.

Hokej vás evidentně okouzlil.

Baví mě hrozně moc. Už jako malý jsem trávil čas na rybníku. Dokonce jsem chtěl hokej hrát i závodně, bohužel na to nebyly úplně peníze. Protože je to trošku finančně náročnější sport.

A tak u vás zvítězilo judo, což se časem ukázalo jako skvělá volba. Vždyť nyní jste byl – jako první Čech v historii – vyhlášen nejlepším judistou Evropy.

Sobotní vyhlášení mělo být tajné, zveřejnit se to mělo až další týden. Ale zjistil jsem, že rozhlas byl rychlejší. (usmívá se) Toho ocenění si moc vážím. Jednou se mi podařilo vyhrát juniora roku, tak jsem rád, že se mi podařilo přidat i seniorskou kategorii. Je to pro mě obrovská radost a obrovská motivace do budoucna pracovat na sobě dál.

Vraťme se na chvíli k hokeji: je to pro vás i vhodný doplněk k tréninku?

S klukama z juda, když to jen trochu jde, chodíme hrát hokej každou neděli. Rozhodně je to moje oblíbená hra.

A jaký post vám sedí? Dukla vás zařadila do útoku.

Oni mě sice dali do útoku, ale rychle zjistili, že tam nezůstanu. Protože já popravdě jezdím všude. (směje se) Úplně nevím, co mám hrát, ale snažím se dělat maximum pro to, abychom dali gól. A jestli jsem zrovna vepředu, nebo vzadu, to je mi skoro jedno. (usmívá se)

Branku jste v sobotu skutečně dal, takže i po této stránce máte splněno.

Chtěl bych za něj poděkovat klukům. Za to, že se tak snažili, abych toho góla dal. Protože jsem si furt najížděl hrozně blbě. Ale nakonec to dopadlo.

Na závěr Grand Finále jste byl vyhlášen sportovcem dvacetiletí Kraje Vysočina. Jak to vnímáte?

Byl jsem rád, že byly vyhlášeny zvlášť mužská a ženská kategorie. Protože kdyby se vyhlašovala jen jedna společná, bylo by to blbé. Martina je obrovský sportovec, a kdybych ji měl porazit, mrzelo by mě to vůči ní. Takže když vyhrát, tak určitě oba.

Jak vůbec vy vnímáte Martinu Sáblíkovou a její sportovní úspěchy?

My se občas vídáme na nějakých akcích, ale neznáme se tak dobře, abych o ní mohl říct něco osobního. Ale je to prostě fenomén. Už jen to, jak dlouho se v rychlobruslení pohybuje a že stále zvládá bojovat o medaile, něco ukazuje. Takže bych jí rád touto cestou poslal pozdrav a přání, ať se brzy uzdraví a je připravena na další závody.