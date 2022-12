Druhé místo je fajn, bodů ale mohlo být více, říká vsetínský Rob

„Měli jsme výkyvy, v jednu chvíli vypadlo hodně zraněných hráčů, měnili se trenéři, bylo to docela hektické,“ dodává s 25 body nejproduktivnější hráč Vsetína.

Jaké máte cíle do druhé půlky základní části? Troufáte si na první Porubu?

Play off chceme začít doma. Ambice máme ty nejvyšší. Proč nevyhrát základní část? Snížil se počet účastníků, soutěž se zkvalitnila a vyrovnala. Poruba není daleko, ale musíme se koukat také za sebe. Týden zpátky jsme byli sedmí. Nepovedou se vám dva zápasy a propadnete se. Doufám, že udržíme konzistentní výkony.

Jak se projevila říjnová trenérská rošáda?

Po prvních pěti kolech, které jsme vyhráli, by s výměnou trenérů nikdo nepočítal. Pak jsme ale prohráli pět utkání v řadě a po debaklu v Šumperku bylo cítit, že se něco bude dít. Ne že by byli trenéři špatní, dovedli nás do finále. Špatné výsledky šly za námi hráči. Ale situace se stávala neúnosnou. Změna byla potřeba. Mužstvo si moc nevěřilo. První utkání s novými trenéry jsme vyhráli, sebevědomí se zvýšilo. Začali jsme dobře, devět výher a tři porážky je dobrá bilance. Nastavili jsme cestu, které se musíme držet.

Asistentem se stal Radim Kucharczyk, ještě v minulé sezoně váš spoluhráč.

Nenastoupil hned, je tam pauza čtyř měsíců. Máme k němu zdravý respekt, nedovolíme si tolik, když seděl vedle nás v kabině. Funguje to, odvádí dobrou práci.

V derby jste dvakrát porazili Zlín. To musela být vzpruha, že?

Potěšilo nás to, na derby se těší celé Valašsko. Fanoušci nám říkali, hlavně ať porazíme Zlín, že ostatní duely nejsou tak důležité. (úsměv) V obou zápasech byla skvělá atmosféra, kór doma. To bylo jedno z nejhezčích utkání, které jsem ve Vsetíně odehrál.

Co říkáte na trápení největšího favorita Chance ligy?

Možná si mysleli, že soutěž pro ně bude snadná. Nechytili začátek. Mají kvalitní tým, ale každý se na ně chce vytáhnout.