Jihlavští Pořízek a Jáchym nedohráli duel se Vsetínem, ale budou v pořádku

Pořízek se ve druhé třetině těžce zvedal po faulu kolenem od exjihlavského obránce Jiřího Říhy, který za svůj zákrok dostal trest na pět minut a do konce utkání, Jáchyma ve třetí části „vypnula“ zblokovaná střela do obličeje od Luboše Roba.

„Určitě nejsme šťastní ze zranění dvou hráčů, ale to k hokeji patří,“ uvedl hlavní trenér Dukly Viktor Ujčík. „Naštěstí to vypadá, že zranění nebudou až tak vážná. Snad to brzy bude všechno v pořádku.“

Oba hráči však skončili na vyšetření ve vsetínské nemocnici. „Jáchec dostal pukem do brady, byl to klasický knock out, vypnulo ho to,“ líčí Ujčík. „Má límec, do středy si odpočine a pak to půjde zkusit,“ prozradil nejbližší plán.

A dlouho by se na marodce neměl zdržet ani Pořízek. „Vyšetření v nemocnici ukázalo, že má vazy po zákroku od Říhy natažené. Není to přetržené, tím pádem si myslím, že by mu týden nějakého klidovějšího režimu mohl stačit,“ doufá Ujčík.

„Mohl by být připravený na další zápas příští pondělí,“ připomněl jihlavský kouč, že Chance liga má v těchto dnech reprezentační přestávku. „Nám se to každopádně hodilo, protože jsme měli některé kluky nachlazené, do zápasu šli s lehce zvýšenou teplotou a ani ho nedohráli, protože se jim motala hlava,“ prozradil Ujčík. „Takže jsme rádi, že si trochu odpočineme.“ Volno si Dukla navíc může užít s hřejivým pocitem sobotního vítězství na Lapači 2:1.

„Jsme rádi, že jsme to utkání zvládli. Už jsme potřebovali nějaký dobrý zápas, protože jsme dvakrát za sebou ztratili duel, který se dal při troše šikovnosti a snahy zvládnout,“ zmiňuje Ujčík předchozí dvě domácí prohry se Šumperkem (3:4 pp) a Prostějovem (3:5).

„Se Vsetínem je to vyhecované, dva roky po sobě jsme se potkali v play off a kluci se dobře znají,“ zmínil aktuální rivalitu. „Navíc poté, co změnili trenéra, měli čtyři výhry v řadě. O to více jsme tam chtěli uspět a jsme hrozně rádi, že se nám to povedlo,“ dodal jihlavský kouč, který chválil zejména brankáře Berana. „V první třetině nás vynikajícím výkonem udržel ve hře,“ ocenil jeho patnáct zákroků. „A i celkově jeho čísla ze zápasu hovoří jasně. Když má někdo úspěšnost 97 procent, je to gólmanská extratřída. Jsme rádi, že se mu daří,“ dodal Ujčík na adresu třiadvacetiletého gólmana.