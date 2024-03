Parádní kulisa! Dukla chce vrátit sérii se Vsetínem do Pelhřimova

„Do Vsetína jedeme s tím, že zápas musíme zvládnout, nebo pro nás sezona končí,“ říká trenér Dukly Viktor Ujčík.

„Musíme vyhrát,“ burcuje tým útočník Tomáš Havránek. „Pokusíme se sérii vrátit do Pelhřimova.“

Ujčík: Vsetín byl vždy o gól šťastnější a lepší

Před domácími zápasy byla Dukla v parádní situaci. Po výhře ve druhém utkání 3:2 na nájezdy byl stav série 1:1 na zápasy – a Jihlava měla dvakrát výhodu domácího prostředí. Jenže tu nedokázala potvrdit.

„První zápas jsme měli vyhrát, druhý byl padesát na padesát,“ míní Havránek. „Minimálně jeden bod jsme urvat měli.“

Jenže v sobotu Dukla podlehla 3:4, v neděli pak 1:3. „Samozřejmě mě to mrzí, protože si myslím, že kluci v obou zápasech předvedli parádní výkon,“ chválí svůj tým Ujčík. „Byli jsme více než vyrovnaným soupeřem. Ale bohužel, Vsetín byl vždy o jeden gól šťastnější a lepší.“

Skoro by se zdálo, že Valaši dokázali mnohem lépe zvládat dramatickou koncovku utkání. V neděli vstřelili vítěznou branku v 54. minutě, v sobotu dokonce o tři minuty později.

„V sobotním zápase to bylo z přesilovky, kdy to Rob trefil opravdu parádně,“ ocenil soupeře Ujčík. „V pozápasovém rozhovoru jsem slyšel, že to takhle trefil poprvé v sezoně. Tak jsme rádi, že jsme to viděli na vlastní oči,“ zkonstatoval s ironií v hlase jihlavský kouč.

„V této sérii je to vždy o jednom gólu, který ani nemusí být hezký,“ je si vědom Havránek. „Může vám pomoct šťastná branka. A Vsetín měl to štěstí větší,“ dodává.

Dukle nyní nezbývá než věřit, že se minimálně pro dnešek přízeň bohyně Fortuny přesune na stranu hokejových bojovníků z Vysočiny. „Bude to ale nejen o štěstí, ale také o trpělivosti, zkušenostech a klidu v zakončení,“ říká Havránek, který je se 16 body (3+13) aktuálně druhým nejproduktivnějším jihlavským hráčem v play off.

Dukla by potřebovala naklonovat Tomáše Harkabuse, jenž v dosavadních 11 zápasech vyřazovací části nasázel 13 branek. „Třeba,“ usmívá se Havránek. „Ale myslím, že gól umí u nás dát více kluků. Akorát to tam zatím nepadá.“

Havránek: Jsme rádi, že nás lidi přišli podpořit

Svými výkony Dukla nadchla fanoušky. Ti v Pelhřimově v sobotu i v neděli vyprodali stadion, v obou případech přišlo 2 500 diváků.

„Dovedl bych si to takhle představit každý zápas,“ usmál se Ujčík. „Je to prostě pecka. Opravdu bylo naše fanoušky slyšet. A tím, že jsme nehráli vůbec špatně, jsme si jejich reakce zasloužili. Myslím, že si to každý z nás užíval. Zvlášť po tom, kdy jsme v Pelhřimově zažili spoustu zápasů skoro bez diváků,“ podotkl kouč Dukly.

Podporu z hlediště cítil také Havránek. „U každého zimáku platí, že pokud je naplněný, je to znát. Jsme rádi, že lidé přišli a podpořili nás,“ říká pětadvacetiletý forvard. „Škoda že jsme před nimi nějaký zápas nevyhráli.“

Cíl je tedy jasný: minimálně vrátit ve čtvrtek sérii znovu na Vysočinu.

Jenže pro Jihlavu to bude neskutečně těžké. Síly totiž postupně docházejí. „V nedělním zápase jsme vydali hrozně moc sil v prvních dvou třetinách, kdy jsme do soupeře bušili, snažili jsme se zápas dostat na naši stranu,“ říká Ujčík. „Nebyli jsme střelecky efektivní a ve třetí třetině měl soupeř, který to přežil bez toho, aby musel dohánět nějakou gólovou ztrátu, o trochu více sil. A zápas překlopil na svoji stranu,“ je přesvědčený jihlavský kouč.

Bude mít Dukla kde brát síly před dnešním pátým duelem?

„Na rovinu: hrají všichni, kteří mohou a jsou schopní hrát. Tím, že máme na dva zápasy distancovaného Pořeza (Radka Pořízka – pozn. red.), vlastně nemáme nikoho navíc,“ krčí rameny Ujčík. „Jdeme se ale porvat o další šanci, o další zápas, abychom mohli v Pelhřimově ještě hrát.“

Fantomem série je zatím vsetínský gólman Zhukov. „Chytá opravdu výborně, má svůj play off mód. Když jsem viděl, co vytáhl za zákroky...“ kroutí hlavou Ujčík.