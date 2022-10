Derby ovládla Třebíč, už počtvrté. Lepší jsme ale nebyli, přiznal trenér

Dundáček zná cestu z nepohody: Makat a makat „Stále ta samá písnička. Měli jsme dost šancí, ale bohužel nedáváme góly,“ povzdechl si po sobotní porážce 1:4 v Třebíči obránce jihlavských hokejistů Filip Dundáček. „Nevím, jestli rozhodlo to, že soupeřův gólman chytal dobře, nebo naše nemohoucnost,“ pokračoval sedmadvacetiletý bek Dukly. „Ale myslím si, že kor v první třetině jsme měli dost šancí na to, abychom gól dali. A zápas vyhráli.“ Na nedostatek dobrých příležitostí si nemohl stěžovat ani trenér Dukly Karel Nekvasil. „V první třetině jsme se dostávali do předbrankového prostoru, kde jsme měli hromadu střel, ale nebyli jsme schopní překonat domácího gólmana,“ mrzelo asistenta Viktora Ujčíka. „Poslední dva zápasy jsme se do takových šancí ani nedostávali. Výkon ani šance nebyly. Ale tentokrát jsme dvě třetiny byli lepší než soupeř,“ je přesvědčen Nekvasil. Ten sice přiznal zklamání, zároveň však připustil, že hráčům nemá moc co vytknout. „Až na hloupé chyby v obraně a hloupá vyloučení nemůžu náš výkon hodnotit nějak negativně,“ uznal. „V naší situaci už je toho ale zkrátka moc. Třetí zápas bez bodu, třetí porážka... Musíme se z toho dostat.“ Hlavním problémem je, že si Dukla nedokáže pomoct hrou speciálních formací. „Přesilovky a oslabení nás tuto sezonu sráží,“ uvědomuje si Dundáček. „V přesilovkách se nám nedaří dávat góly, jsme v nich nejhorší v lize,“ zmiňuje úspěšnost pouhých sedm procent (2 góly v dosavadních 28 přesilovkách). „Kdyby se nám přesilovky dařily aspoň z půlky tak, jak se nám nedaří, tak v těch zápasech body získáváme,“ myslí si Nekvasil. „Ale bohužel, ty výsledky jsou o jeden dva góly. A my dáváme málo branek. Sice dostaneme dva tři góly, ale přesilovkou si nepomůžeme. Pak nám to chybí.“ Potíže má však Jihlava také s ubráněním oslabení. V procentuální úspěšnosti je třetí nejhorší v soutěži, když v 32 oslabeních inkasovala už devětkrát. Hůř na tom jsou pouze Šumperk a pražská Slavia. „V oslabeních každý zápas dostaneme nějaký gól, v Třebíči to byl více méně ten rozhodující,“ lituje Dundáček. „Víme, že domácí mají skvělé přesilovky, výborná čísla, a uděláme hloupý faul v útočném pásmu,“ kroutí hlavou Nekvasil. „V současnosti se takové krosčeky prostě trestají, a my uděláme dva...“ Dukla je před pondělním duelem s Kolínem (hraje se v Jindřichově Hradci) na předposlední příčce tabulky. „Bohužel, musíme makat a makat, aby se to otočilo v náš prospěch,“ burcuje Dundáček