Hokejisté Frýdku-Místku a Kolína si vynutili v předkole play off třetí zápasy

Před rokem měli jihlavští hokejisté poněkud rozpačitý vstup do play off Chance ligy, ve čtvrtfinálovém souboji s...

Zase ty nájezdy! Hokejisty Žďáru nad Sázavou pohřbila letošní bolest

Doslova do poslední možné chvíle byli ve hře o postup do play off. Druholigoví hokejisté Žďáru nad Sázavou však v...