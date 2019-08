Trončinský za hokejový Slovan Ústí? Jen v přípravě, řeší jiné nabídky

„Hledá si angažmá, řeší tři čtyři nabídky,“ řekl ústecký trenér Vladimír Evan. „Trénuje s námi a při zranění obránců jsme se dohodli, že nám pomůže. I jemu to prospěje, dostane se do herního tempa.“

Třicetiletý urostlý zadák má zkušenosti z reprezentace, v extralize nasbíral 568 startů a 226 bodů (46+180), v sezoně 2017/18 byl nejproduktivnějším obráncem elitní soutěže. Uplynulý ročník strávil v Pardubicích a v Litvínově. Je ústeckým odchovancem a právě s mateřským klubem se připravuje.

„O tom, že by za nás i hrál, jsme se ještě nebavili. Do soutěže je daleko a on má něco rozjednáno,“ uvedl Evan.