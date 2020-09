Úvod s pompou: Hanzal do Samsonu pozval Vrbatu i Kleslu, komentuje Gulaš

Dohromady dají neuvěřitelných 2 851 utkání v zámořské NHL. A teď se budou prohánět po kluzišti Hokejového centra Pouzar v utkání jihočeské krajské ligy.



Českobudějovický odchovanec Martin Hanzal si pro premiéru svého nově vzniklého klubu HC Samson pozval hvězdné spoluhráče. Kromě Hanzala nastoupí Radim Vrbata, Václav Nedorost a Rostislav Klesla.

„Denně poslouchám, jestli hvězdy přijedou, nebo jestli to nebyl jenom vtip. Zájem je obrovský. Věřím, že to celé vyjde a lidem se to bude líbit,“ přeje si 33letý forvard.

Je v tom ale ještě jeden háček. Sám Hanzal zatím neví, jestli bude moct nastoupit. Kvůli problémům se zády totiž už přes rok nehraje, ale nadále je smluvně vázaný v Dallasu. „Už dlouho to řeším a věřím, že to vyjde. Záda drží, chybí jen formalita. Výjimku mám, zbývá jeden podpis. Nepřipouštím si, že by to nevyšlo. Kdybych hrát nemohl, budu hodně zklamaný,“ přiznává.

Zmiňované trio nastoupí pouze v úvodním zápase. Není však vyloučené, že naskočí ještě v pozdějším průběhu sezony.

Kromě hvězd a bývalých reprezentantů se v týmu Samsonu objeví i další známá jména - brankář Jaroslav Jágr, obránce Vladimír Sičák, útočníci David Nedorost, František Mrázek, Rudolf Suchánek mladší, bratři Kadlecové, Lukáš Somerauer či Hanzalův starší bratr Jiří. Mužstvo povedou Milan Stárek s Norbertem Králem.

Václav Nedorost

„Všichni se moc těšíme. Chtěli jsme úvodní zápas připravit velkolepě a myslím si, že to bude zajímavé. Ale starostí s organizací je víc, než jsme čekali,“ uvádí Hanzal.

Urostlý centr je víc nervózní z příprav než ze samotného utkání. „Je to naše první větší akce. Přeju si, aby všechno vyšlo a nic se nepokazilo. Ze samotného zápasu ale nervózní nejsem,“ usměje se.

Pro diváky je připravená velká show po vzoru zápasů slavné NHL. „Máme dresy jako v NHL a také nástup by měl být takový. Představí se všichni hráči, Katka Říhová zazpívá českou hymnu, zápas moderuje bavič Miloš Knor. Máme připravenou i světelnou show,“ popisuje.

Do Hokejového centra Pouzar se vejde pouze 300 diváků, pro slavnostní duel by se kapacita měla zdvojnásobit. „Kolem mantinelů se staví provizorní tribuny, takže se kapacita zvedne až zhruba na 600 lidí. Přemýšleli a jednali jsme také o přesunu do Budvar arény. Ale bohužel je v daný den hala obsazená utkáním juniorů,“ lituje.

Na střetnutí zbývají poslední desítky vstupenek, které rychle mizí. Kdo se na stadion nedostane, může využít přenosu na YouTube. „Přenos sice není v naší režii, ale měl by ho komentovat Tomáš Zetek s plzeňským útočníkem Milanem Gulašem,“ doplňuje.

Milan Gulaš

Atraktivní souboj s bývalými českými hvězdami očekávají i v týmu soupeře. „Těšíme se, bude to zážitek. Kluci si užijí utkání, na které budou vzpomínat. Jestli bude stadion plný, tak všechny čeká skvělá atmosféra,“ hlásí Petr Bělohlav, dlouholetý předseda HC Knights Hluboká nad Vltavou.

„Soupeř bude mít v mužstvu velké hvězdy, takže určitě nejsme favority. Ale zabojujeme, snadno prohrát nechceme,“ potvrzuje Bělohlav. Velká atrakce jihočeského krajského přeboru má za sebou dva přípravné duely. Se Soběslaví zvítězila 4:2, v generálce ale padla v Českém Krumlově 3:6. „V Soběslavi to byl první zápas. Byli jsme nervózní, nesehraní, náš výkon nebyl dobrý. V Krumlově zase chybělo hodně hráčů. Uvidíme, jak si naše hra sedne. V tomto týdnu jsme pracovali zejména na souhře,“ zdůrazňuje Martin Hanzal.

Útočník od založení klubu avizoval, že žádné velké cíle mít nebude. „Nedokážu říct, jak se nám bude dařit. V tuto chvíli nemáme žádné ambice. Určitě něco prohrajeme a nebudeme všechny válcovat. Ale založili jsme tým proto, že se chceme pobavit s kamarády, zahrát si hokej a potěšit diváky,“ potvrzuje.