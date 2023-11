Potřebuju autopilota. Body nehoním, říká vsetínský kapitán Hrňa

Probíhá váš comeback do domácího prostředí podle vašich očekávání?

Jsem spokojený. Hlavně se daří mužstvu. Nemáme žádné extrémní výkyvy. Těší mě, že nemusíme řešit změny v kádru.

Po třetině základní části jste druzí. Tak jste si to představovali?

Hrajeme nahoře, kde jsme chtěli být. Jen občas po sérii dobrých zápasů odehrajeme jeden špatný a zbytečně ztratíme body.

Na každou porážku jste hned odpověděli výhrou. Ukazuje to sílu mužstva?

Možná je dobře, že sem tam prohrajeme a jsme schopni na to zareagovat. Důležité je držet konzistentní výkony.

Poruba vám na čele odskočila na sedm bodů, vy už máte desetibodový náskok na sedmé místo. Dělí se už soutěž?

Nezdá se to, ale pořád mi přijde vyrovnaná. Musíme být v pozoru. Prohrajete pár zápasů po sobě a propadnete se tabulkou. Poruba proti nám hrála v obou zápasech dobře, nám se nepovedly. Hlavně nás v nich trápila koncovka, se kterou míváme problémy.

Bylo by dobře ji ale s ohledem na možné střetnutí v play off porazit, ne?

Na to nemyslím. Zažil jsem v extralize základní části, ve které jsme nevyhráli s jedním soupeřem ani jeden vzájemný zápas, a v play off jsme ho vyřadili.

Překvapuje vás, že Zlín jako obhájce titulu ztrácí?

Čekal jsem, že nahoře budou i jiné týmy. Věřil jsem Znojmu, Pardubicím, které posílily.

Jaké jsou vaše dojmy z 1. ligy?

Každý rok se zkvalitňuje. Přicházejí cizinci, hráči z extraligy, více se pracuje s videem. Jde nahoru.

Dávají si na vás soupeři extra pozor?

Jde to vidět hlavně při přesilovkách. Pár týmů ke mně postaví hráče, takže hrajeme přesilovku čtyř proti třem. Nevadí. Je na mně, abych si hledal překvapivé pozice, kde budu nebezpečný a kde můžu zakončit.

S 16 body jste nejproduktivnějším hráčem týmu. Těší vás to?

Vím, že to lidé sledují. Jsem rád, že body naskakují, získáte tím sebevědomí. Ale kolik jich je, už neřeším. Nepotřebuji si ve svém věku honit triko. Nejdůležitější je, abychom vyhrávali.

Vyhráváte, i když máte pořád velkou marodku. Je hodně nepříjemné, když se kolem vás pořád točí jiní spoluhráči?

Rozbití jsme od začátku. Věřím, že se do poloviny sezony dají kluci do pořádku. Nedá se s tím nic dělat. Hlavně je to problém pro trenéry, kteří měli jiné představy. S Pavlem Klhůfkem a Mirou Holcem jsme nastoupili společně, jestli moc, tak dvakrát v přípravě a dvakrát v lize.

Vy jste jako jeden z mála nechyběl ani jednou. Jak zvládáte každodenní dojíždění z Třince?

Potřeboval bych autopilota, abych si po cestě odpočinul. Ale zatím to jde. Počasí je super. Jsem zvědavý na zimu, pokud napadne sníh. Teď to zvládám za hodinu a čtvrt.