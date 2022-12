Hokejisté Jihlavy a Třebíče jdou po pauze do prvoligového boje

„Jestli jsou před námi do konce roku čtyři, tři, nebo dva zápasy, to je jedno. My máme před sebou v pondělí Kolín. To je pro nás nejdůležitější utkání,“ říká třebíčský Kamil Pokorný.

Spokojení bychom byli s dvanácti body, usmívá se Ujčík

Ten jednoznačně odmítá jakékoli debaty o tom, kolik bodů by Horácká Slavia měla před koncem roku ještě uhrát. „Dopředu ode mě určitě nic neuslyšíte. Dívat se tak dalece na další zápasy, to není můj styl,“ kroutí hlavou Pokorný. „Žádné body říkat určitě nebudu.“

Zbývající zápasy v roce 2022 HC Dukla Jihlava

19. 12. Šumperk (V) 18.00

21. 12.Prostějov (V) 18.00

27. 12.Vsetín (D) 17.30

29. 12.Litoměřice (V) 17.30 SK Horácká Slavia Třebíč

19. 12. Kolín (V) 18.00

21. 12. Šumperk (D) 17.30

27. 12. Pardubice B (V) 18.00

29. 12. Zlín (D) 17.30

To jihlavský Viktor Ujčík výzvu přijal. „S dvanácti body bychom byli každopádně spokojení,“ usmívá se Ujčík. „Ale půjdeme zápas od zápasu. Ten nejbližší máme v pondělí v Šumperku, tak budeme chtít nějaké body udělat tam.“

Jihlavský kouč prozradil, že jeho tým po reprezentační pauze rozhodně není v ideálním stavu. „Naštěstí – a musím to zaťukat – se nám zatím vyhýbají respirační onemocnění, kterými nás straší. Ale některé kluky jsme měli trošku pobouchané, některá zranění jsou trošku větší. U těch čekáme, jak například dopadnou výsledky magnetické rezonance,“ prozradil Ujčík.

„Prostě nás teď není dostatečný počet. Takový, jaký bychom chtěli,“ pokračuje jihlavský kouč. „Ale nějakou dobu jsme odpočívali, klukům jsme dali tři dny pauzu, tak věřím, že pondělní zápas zvládneme i v nějakém menším počtu hráčů.“

Pokorný připouští obavy z viróz. Chyběli mu dva hráči

Obavy o zdravotní stav svých svěřenců má také kouč bílých hvězd Kamil Pokorný. „Objevily se nám tam nějaké bolístky, snad to bude v pořádku. Ale řádí tady i virózy, jako asi ve všech týmech. V sobotu jsme na tréninku postrádali dva hráče, uvidíme, jak to s nimi bude,“ krčí rameny Pokorný. „Jen doufám, že nám nepopadají další kluci a my budeme schopní to v pondělí dát nějak do kupy.“

V dnešním duelu Horácká Slavia narazí na soupeře, se kterým má v této sezoně vzácně vyrovnanou bilanci. „Hráli jsme s nimi dvakrát a oba to byly těžce vyrovnané zápasy. První v Kolíně jsme ztratili sedm minut před koncem 2:3, druhý doma jsme naopak vyhráli 3:2 gólem 40 vteřin před koncem,“ zmiňuje Pokorný.

„Takže rozhodovat asi zase budou maličkosti. A myslím, že i disciplína. Protože vyrovnané zápasy rozhodují přesilovky,“ uvědomuje si třebíčský kouč.

Ten ocenil kvality Kolína. „Je to soupeř, který se už natrvalo uchytil v první lize. Farma Hradce Králové, která hraje i podobný hokej,“ říká.

Reprezentační pauzu si Třebíč zpestřila také jednou netradiční akcí. „Kluci zorganizovali zabíjačku, na chatě u myslivců,“ prozradil Pokorný. „Myslím, že se to povedlo, dopadlo to výborně.“

Hlavu si vyčistili také hráči Dukly. „Hned po sobotním příjezdu z utkání ve Frýdku-Místku jsme si šli s klukama sednout. Potom měli tři dny volna, aby to mohli pořádně vyležet,“ usmál se Ujčík.