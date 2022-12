Hokejisté Třebíče si chtějí pod stromek nadělit body. Marodce navzdory

Poslední dny přidělaly na tváři Kamila Pokorného, sportovního manažera a hlavního trenéra prvoligových hokejistů Třebíče, nemalé vrásky. Už během víkendu připustil obavy ze zdravotních komplikací u svých hráčů. A pondělní zápas v Kolíně, kde Horácká Slavia padla 1:2, ukázal, že rozhodně ne zbytečně.

„Bohužel nám ze zdravotních důvodů chyběli hráči, neměli jsme v obraně ani Tondu Bořutu, ani domluveného Lukáše Kříže z Tábora, který z neděle na pondělí omarodil,“ líčí trable Pokorný. „Hráli jsme jen na pět obránců a po první třetině jsme navíc kvůli zdravotnímu stavu střídali i brankáře,“ zmínil Pokorný vynucenou změnu Pavla Jekela za Jana Mičána.

Zásadní otázka tak zněla: Stačí se dát třebíčští hráči dohromady tak, aby mohli odehrát dnešní domácí duel se Šumperkem?

„Dneska bychom to dohromady dali. Ale uvidíme, jestli to nějak poskládáme taky zítra,“ uvedl Pokorný po úterním tréninku. „Na druhou stranu je to poslední zápas před svátky, tak i kdybychom měli hrát na 15 lidí, tak hrát budeme. A musíme to zvládnout,“ má jasno.

„Samozřejmě, není to optimální. Ale taková je doba. Něco mezi lidmi lítá a nejsme v tom určitě sami,“ doplnil třebíčský kouč.

Toho v poslední době mrzí i horší koncovka jeho týmu. „Je teď pro nás trochu problém střílet branky,“ zmínil Pokorný fakt, že v pěti z posledních sedmi utkání nedokázala Třebíč dát více než dva góly.

„Přitom v Kolíně jsme byli aktivnější na puku, měli jsme více střel i více gólových šancí... Ale bohužel jsme nezvládli koncovku,“ lituje Pokorný. „Byli jsme málo produktivní, domácí bojovali, dřeli, dobře jim zachytal gólman Soukup. A navíc využili dvě příležitosti, které jsme jim lacinými chybami nabídli. A tak naše aktivita vyšla vniveč.“

V duelu proti Šumperku se ale Třebíč může spolehnout na domácí tvrz, ve které nevyhrála jen jedno z patnácti dosavadních utkání.