Chomutovští Piráti podusili lídra, ústecký šéf Zdvořáček rezignoval

„Dvě třetiny to byl z naší strany výborný výkon. Pak jsme začali faulovat, tím jsme dostali domácí do hry. Ve 3. třetině jsme ztratili pohyb a začali jsme se bát o výsledek, čehož domácí využili,“ štvalo na klubovém webu chomutovského kouče Miroslava Buchala.

Po trefách Llewellyna, čerstvé posily Schause a Stloukala vedli Piráti za 25 minut 3:0 a měli našlápnuto k senzaci. Jenže Motor pak nahodil motor a Šimánek, Gilbert a dvougólový Holec skóre otočili.

„Měli jsme horší vstup do zápasu, ale gól nás dostal do hry. Začali jsme hrát i bruslit, a nakonec góly přišly. Z naší strany to byl zápas, který měl play off parametry. Byly tam šarvátky, emoce mezi kabinami. Jsme rádi, že jsme porazili takhle silného protivníka. Ukázalo se, že to bude do posledních zápasů nebezpečný soupeř,“ dal Pirátům kredit budějovický kouč Václav Prospal.

Nadále tápou Litoměřice, na ledě druhého Přerova padly 1:3, jejich jediný gól zařídil Kadlec.

Ve skupině o předkolo play off Kadaň v derby zdolala Ústí 4:2 a z 15. pozice na čtrnáctý Slovan ztrácí jen bod. Už před zápasem rezignoval na svou funkci jednatel klubu Jiří Zdvořáček, jenž tak napodobil Vladimíra Evana. Bývalý sportovní ředitel odstoupil už v prosinci.

„Mou rezignací chci dát impulz k případnému vstupu nového investora či manažera, s cílem zajistit pro klub větší rozpočet, než se to podařilo současnému managementu,“ vysvětlil své rozhodnutí Zdvořáček. Klub nejspíš povede v demisi až do konce dubna a pak Slovan předá bez jediné koruny dluhu.