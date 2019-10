Chomutovský trenér Štrba vyzve v první lize „svůj“ Motor

Ve středu se poprvé v roli trenéra postaví proti svému mateřskému klubu. Chomutov od 17.30 hodin v devátém kole hostí právě budějovický Motor.

„Určitě to pro mě bude zvláštní, protože mě Budějovice dostaly do velkého hokeje. Pak jsem tam dostal šanci jako kouč, takže to s Motorem budou pro mě osobně prestižní zápasy,“ přiznal Martin Štrba v jednom z rozhovorů před nástupem do nového angažmá.

Po neúspěšné baráži a sestupu z extraligy převzal Martin Štrba tým po trenérovi Vladimíru Růžičkovi. Během léta se v souvislosti s Chomutovem mluvilo o velkých dluzích i o tom, že by Piráti po problémech vůbec nemuseli první ligu začít.

Štrba však připravil nově složený tým více než dobře. Z osmi utkání jich Chomutov vyhrál pět a má v tabulce 17 bodů. On i celý tým může zatím spoléhat na gólmana Dominika Pavláta, který nyní vládne brankářským ligovým statistikám.

Dnes však čeká na Chomutov jeden z adeptů na postup do extraligy. „Už se těším,“ usmál se Štrba. „Ale neřekl bych, že je nějaká extra výhoda, že budějovický tým znám. Přípravu na zápas jsme pojali úplně stejně jako před každým jiným, nebylo tam nic zvláštního,“ zmínil hlavní trenér Pirátů.

Asistent českobudějovického trenéra Martin Štrba.

Chybět budou Endál a Christov

Také ho těší, že se jeho týmu na začátku sezony daří. „Připravujeme se poctivě na každé utkání. A doma určitě nechceme ztrácet body. To samozřejmě platí i proti Budějovicím. Klukům jsem navíc teď říkal, ať si zápas proti Motoru užijou, protože k nám přijede velký favorit této soutěže. Myslím si, že to bude pěkný hokej,“ pozval na dnešní duel Martin Štrba, který si své angažmá v Chomutově hodně pochvaluje. „Nemám žádný důvod být nespokojený, vše funguje tak, jak jsme si řekli,“ doplnil.

Piráti na domácím ledě v této sezoně neztratili ještě ani jeden bod. I na to upozorňuje asistent trenéra Motoru Aleš Totter. „Osa zkušených hráčů jim zůstala, plus mají výborné mladíky a ne-li nejlepšího gólmana v lize. Navíc nás Martin Štrba dobře zná a má základy od Vládi Růžičky,“ upozornil Totter. „Nic lehkého to v Chomutově nebude, liga je zatím ohromně vyrovnaná, a i když to možná nemusí vypadat, tak Chomutov je pro mě adept na první čtyřku po základní části,“ řekl asistent Václava Prospala s tím, že na zápas odcestuje kompletní kádr kromě zraněných útočníků Víta Christova a Lukáše Endála.