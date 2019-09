Budějovice se nadřely. Zápas s Přerovem otočily v samém závěru

Do konce zápasu zbývaly necelé dvě minuty. Kostka nad ledem ukazovala stav 2:2 a diváci se připravovali na prodloužení. Ale nakonec na něj nedošlo. Domácí celek svou útočnou akci posunul z rohu hřiště před bránu Přerova, kde se k puku mezi kruhy dostal obránce Ivan Lytvynov. Jeho střelu ještě Michael Petrásek vyrazil mezi několik hráčů před sebou. Tam se puk od brusle jednoho z přerovských hráčů dostal přímo na hokejku domácího forvarda Martina Nováka. Ten neváhal a pálil.

„Viděl jsem, že před gólmanem je několik hráčů. Ještě jsem volal na Ivana Lytvynova, aby mi to křížem poslal. Měl jsem lepší pozici než on, byl jsem před prázdnou bránou,“ řekl autor třetího a zároveň vítězného gólu Motoru. „Ivan to sice zkusil sám, ale pak se puk nějak dostal ke mně, tak jsem hned také vystřelil. Většinou je v těchto situacích gólman roztažený dole, tak jsem se snažil, aby to šlo výš přes betony,“ doplnil Novák. Motor už vedení udržel.

Od půlky utkání domácí prohrávali 1:2. Ale na tempu přidali v pravý čas. Budějovičtí srovnali na 2:2 až v 53. minutě, kdy se přes obránce Přerova natlačil Matouš Venkrbec a v pádu poslal puk za Petráskova záda.

„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Zbytečně jsme se dostali do situace, kdy jsme byli sami pod tlakem. Na naší straně tam bylo několik šancí, abychom soupeři ještě více odskočili, ale naopak místo toho prohráváme 1:2. Výborné je, že jsme nesložili zbraně a zápas otočili. Pro nás to je důležité vítězství,“ zmínil 30letý útočník Novák, který v sedmi utkáních zaznamenal osm kanadských bodů za tři góly a pět asistencí.

Ve hře bylo i střídání brankářů

Svou slabší chvilku si v sobotním duelu vybral brankář Motoru Milan Klouček. U prvního gólu Přerova vyrazil puk před sebe, kde ho pohotově dojel Jan Süss a dorazil ho do brány. O pár minut později zase mezi betony propustil nahození od mantinelu od Šimona Kratochvíla.

V tu chvíli bylo ve hře i střídání brankářů Motoru. „Uvažoval jsem o tom, ale nakonec jsem to nechal být,“ řekl stručně hlavní trenér Motoru Václav Prospal.

I Martin Novák v lacinějších gólech nehledal větší problém. „Je to hokej, takové branky občas padají. Jsme jeden tým. Od toho jsme na ledě my, abychom Milanovi pomohli. Když mu tam spadne horší gól, je na nás, abychom my nějaký dali. On nám to pak vrátil v poslední minutě, kdy parádními zákroky udržel naše vedení 3:2. Myslím si, že jsme si všichni na hřišti pomohli navzájem,“ pochvaloval si Novák.

Z konečného výsledku mohl být spokojený také Prospal, který ještě připomněl nedávnou domácí porážku s Litoměřicemi 2:6. „Pro nás je to skvělá odpověď na minulé domácí utkání, kdy jsme se moc nepředvedli. Věděli jsme, že nepřijede soupeř, co nám dá něco zadarmo. To se potvrdilo,“ zmínil hlavní trenér.

„Mrzí mě fáze ve druhé třetině, kdy jsme trochu přestali hrát po gólu, který jsme dali na 1:0. Tam nám to trochu uteklo. Prohrávali jsme, ale moc se mi líbil náš přístup, taková ta zabejčenost v kabině po druhé třetině. Kluci si za tím šli, odměnou jim za to byly góly ve třetí třetině,“ potěšilo kouče Prospala.

Ve středu druhý Motor zajíždí na led Chomutova, který je o dva body za ním a patří mu třetí pozice. V sobotu doma hostí ve šlágru kola lídra z Poruby a pak v pondělí Jihočeši jedou na led šestého Vsetína.