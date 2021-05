„Práskání“ klubů za draho. Zabráníme častým podnětům, slibuje si šéf extraligy

Raději než aby se extraligové kluby dohadovaly nad přestupy, podáváním podnětů k disciplinárce a měsíce diskutovaly o změnách v pravidlech, přišlo vedení českého hokeje s nápady samo. A hodlá v tom pokračovat.



Od příští sezony proto uvidíme dřívější a především oficiální odhalení přestupů a nových tváří v klubech. Kluby budou za draho podávat podněty k disciplinární komisi. A od dalšího roku nejspíš samy zavedou rozšíření trenérské výzvy o možnost přezkoumání ofsajdu po dosažení branky, na které je nutné se nejprve technologicky i finančně připravit, aby nedopadly jako fotbal při zavádění systému VAR fungující jen na vybraných stadionech.

„Máme největší přehled o nedostatcích, nešvarech a slabostech systému. Přinášíme návrhy, ale i kluby mohou poukazovat na záležitosti, co se jim nelíbí. Zpracujeme je do ankety a připravíme změny,“ říká šéf extraligy Josef Řezníček.



Odradí navýšení poplatku na 15 tisíc za třetí a další podněty k disciplinárce některé kluby od jejich podávání?

Kluby se velmi výjimečně ozývaly. Když se cítily ublížené, nebo měly dojem, že se proti nim nepíská tolik faulů. Stalo se to jednou nebo dvakrát. Ale je to velmi zatěžující agenda, když se hraje i druhý den. Zvlášť v play off, kde nervy tečou. Navýšení na tak vysokou částku má zamezit zasílání deseti podnětů. Každý se totiž musí vyřešit, zprocesovat, ohodnotit a předseda komise musí rozhodnout. Vzhledem k časové tísni a neprofesionalizaci aparátu je zatěžující. Proto jsme tu věc navrhli a dává logiku.

Už je to kolorit, že na sebe kluby žalují. Stane se po této změně podávání podnětů prostředkem pro bohatší extraligové kluby?

To není o movitých a chudších klubech. Napříč extraligou není nějaký notorický stěžovatel. Případy se stávají, dojde i na potrestání a na veřejnosti to pak vypadá špatně. Jsou kluby, které přijdou do série nebo utkání a řeknou si: Hele, nic na sebe podávat nebudeme, ať to rozhodnou rozhodčí a my na ledě. Nejvíce kluby poukazují na simulování a to se za poslední čtyři sezony osvědčilo.

Ale v poslední době se podnětů objevovalo víc.

Některé kluby v emocích a na základě vývoje utkání i dlouhodobé rivality na sebe mohou žalovat a udělat tlak. Podněty musí být podané do jedenácti hodin. Stává se, že za pět jedenáct nám přijdou dva od jednoho klubu.



Kromě jiného si týmy schválily i brzké oznamování hráčských transferů. Pomůže zveřejňování přestupů současné situaci?

Jsem přesvědčený, že napomůže poupravit mediální obrázek o tom, že se tady něco nesmí podle přestupního řádu, ale všude v novinách se o transferech stejně píše, dělají se za tím otazníky a bubliny, jestli je to pravda. Lidi to zajímá, ale zajímá to i partnery, zda jejich manažer udržel hráče. Bude to i tlak na hráče. Pokud oznámí, že jde do jiného klubu, tak se bude muset ke zbytku sezony postavit tak, aby nevypadal trapně. Je to příkladná otevřenost.

Nezmizí z extraligy jakési kouzlo pro fanoušky, které spekulace o přestupech přinášely?

Myslím si, že se rozvinou debaty nad přestupem hráčů, co půjdou hrát jinam. Budou pod drobnohledem vlastních fanoušků i hostujících, kam následně přestupuje.

Generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček vyjádřil obavu, že oficiální zveřejňování smluv v dřívějším čase vyostří vztahy mezi kluby, manažery i hráči.

Může to tak být, ale ty jsou vyhrocené už dnes. Z 95 % stejně o přestupech dopředu podle mě ví. Když si hráče pozvou na jednání o smlouvě a on jim řekne, že nejde, už tuší. Někde bokem se dozví, že má podepsáno jinde. Třeba ještě neví kde, ale vědí, že už v jejich klubu nebude. Manažeři jsou v čilé komunikaci s agenty, přes různé informátory si všechno dají dohromady. Přinese to nové zkušenosti...

Jaké?

O hráčově přestupu se teď spekuluje a hraje proti svému novému týmu. Odstoupí raději ze hry, jen aby se vyhnul střetu s budoucím zaměstnavatelem, nebo hraje špatně. Je to v takové anonymitě, tohle si na konci sezony spojí jen typičtí fanoušci vidící různé spekulace. Teď to bude úplně otevřené. Hráč se s novým klubem potká v play off, baráži nebo i finále extraligy. Za stávající klub ze sebe musí vydat všechno podle sportovní etiky a cti, aby ho divák nesepsul.

Fotbal přistupuje k hráčům s budoucími smlouvami v jiných klubech velmi svérázně. Hráči jsou přeřazováni do B týmu, odstaveni od mužstva nebo sedí na tribuně. Dočká se něčeho podobného i hokej?

Nemyslím si to. Smlouvy jsou předem dané. Ví se, kdo může být přeřazený do nižší soutěže a kdo ne. Očekávejme, že klub hokejistu s novým kontraktem například už v lednu raději vymění. A klidně do jeho nového týmu.

Je napravení stavu okolo zveřejňování přestupů krokem k postupnému informování o platech hráčů?

Naše společnost je nějakým způsobem nastavená, manažeři si smlouvy chrání a já si nemyslím, že v dohledné době dojde ke zveřejňování výše i délky kontraktů. Ať je to hodně, nebo málo. Mají totiž přeplacené i podhodnocené hráče. To je prostě know how klubů. Pracují tak, aby ekonomicky vždycky vyšly. Když neberu covid, což je průšvih, za poslední roky je extraliga díky licenčnímu řádu, hodnocení a předkládání uzávěrek konzervativní, bezpečná a není předlužená.



A mluvíte o tom s kluby?

Bavíme se. Když je možnost, zveřejňování platů s nimi probíráme. Je velice těžké otevírat na plénu klubů takové otázky. Proto je lepší udělat anketu, aby nám to podaly písemně, a my to připravíme. Na plénu bývá diskuse, do níž se zapojují lidé z různých klubů, kteří se mění a neznají historii schůzí a vývoje. Je pak těžké dostat sofistikovaný nebo jednotný názor. Je potřeba ty otázky otevírat už proto, že musíme posouvat úroveň extraligy a sjednocovat ji, aby měl produkt vyšší marketingovou hodnotu pro partnery.

Překvapilo vás, že kluby shodily ze stolu návrh na profesionalizaci panelu disciplinární komise?

Zasahuje to do financí klubů. Udělali jsme hrubý nástřel rozpočtu, aby kluby měly přehled o nákladnosti profesionalizace disciplinárky. Jde to do statisíců, což by se promítlo do extraligového startovného.

Jaké byly reakce?

Vesměs negativní, ale nesbírali jsme odůvodnění. Představili jsme plusy a mínusy, a co by zavedení profesionálů obnášelo. Znamenalo by to najmout takové specialisty, co by sedm zápasů sledovali živě a vytahovali by zákroky neslučující se s disciplinou, které by spadaly do kategorie dodatečného disciplinárního potrestání. Potřebovali by střihací nástroje, a tak by se muselo servisovat všech 364 utkání extraligy. Náklady by byly vysoké a kluby to odmítly.