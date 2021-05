Už žádná tajemství. Extraliga oznámí přestupy dříve. Vyostří to vztahy, říká manažer

Trojnásobný nejlepší extraligový hokejista Milan Gulaš bude od května znovu hráčem Českých Budějovic. Ta zpráva prosakovala na povrch několik posledních měsíců. Kluboví bossové z Plzně Martin Straka (jeho předchozí zaměstnavatel) a budějovický Stanislav Bednařík o dávno známém faktu zarytě mlčeli.

Také se dobře vědělo, že mistr světa Ondřej Němec zamíří do Zlína. A že sparťan Matúš Sukeľ půjde za Lukešem s Hüblem do Litvínova a bere s sebou i klubového parťáka Andreje Kudrnu.



Co si kluby odhlasovaly? Anketa Českého hokeje a TELH mezi ligovými mužstvy SCHVÁLENO Podpisy hráčských smluv před 30. dubnem

Dosud se nové kontrakty nemohly zveřejnit dříve než před koncem sezony, to nyní odpadá. Navýšení poplatku za podnět k disciplinárce

Doteď kluby mohly dva podněty podat zdarma, třetí a jakýkoliv další byl zpoplatněn 3 tisíci korun. Extraliga usiluje o snížení podání stížností na zákroky či rozhodnutí. Od nynějška každý třetí a jakýkoliv další podnět bude stát kluby 15 tisíc. NESCHVÁLENO Rozšíření trenérské výzvy o přezkoumání ofsajdů

Trenéři měli možnost po dosažení branky nechat prověřit nedovolené bránění brankáři, hru vysokou holí či přihrávku rukou. Rozšíření o ofsajdy vyžaduje pořízení finančně náročného systému. Kluby se proto dohodly, že novinku jen o rok odloží. Úprava činnosti disciplinární komise

O dodatečných trestech za fauly na 5 minut a do konce utkání či nafilmované pády rozhodoval sám předseda Viktor Ujčík a jeho neplacený odborný panel. Na stole byla možnost celý soubor zprofesionalizovat. Kluby to zamítly už proto, že by se navýšilo startovné v lize vinou vyšších nákladů. Úprava zápasových soupisek

Extraliga chtěla ulevit klubům v době, kdy nejsou žádné platové stropy. V návrhu byla zanesena možnost mít na soupisce k zápasu 19 hráčů s tím, že 16 z nich může být ve věku 22 let a starších. Kluby to shodily ze stolu, pro se vyslovil jediný.



I kdyby to říci chtěli, zkrátka nemohli. Extraliga až do těchto chvil povolovala oznámení o nově uzavřených smlouvách v jiných klubech podle svých řádů až od 1. května. Tedy ihned po oficiálním začátku nové sezony. Jednání o nových kontraktech před 30. dubnem navíc nebylo oficiálně umožněno, byť za zády manažerů roky bezelstně probíhá.

Trapné mlčení a tajnosti v extralize kolem hráčských přestupů skončí. Kluby si samy v anketě Českého hokeje a vedení Tipsport extraligy přály změnu. Nebyly však jednotné, pro se vyslovila osmička mužstev ze čtrnácti. „Tlak na hráče a agenty teď bude o to větší, že budou jejich přestupy dopředu oficiální,“ říká hradecký generální manažer Aleš Kmoníček.

„S cílem uvést legislativu do souladu s realitou bylo navrženo upravit přestupní řád a vzorovou hráčskou smlouvu tak, aby bylo možné novou smlouvu uzavřít i před ukončením sezony a vypršením kontraktu stávajícího,“ píše svaz v tiskové zprávě.



Kluby mohou borce s jistotou přestupu posadit na tribunu, přeřadit do první ligy. A možná se stane víc i v zákulisí.



„Možná tahle novinka ještě zhorší vztahy mezi kluby, respektive současným klubem a hráčem. Když se o přestupu hráče dozvíte už v listopadu, je to horší, než se takovou informaci dozvědět na konci dubna,“ míní Kmoníček. „Oznamování přestupů v dřívějším čase přinese spoustu nových věcí, nejasností a dost možná i vyhrocených situací. Zejména hráči, kterých se to bude týkat, se dostanou pod větší tlak.“

Extraligové kluby přitom už několik měsíců debatovaly o tom, zda nezvolit v případě přestupů švýcarský model. Kluby tady dopředu vědí, že hráči získávají angažmá jinde. Vyhnou se tak nežádoucím překvapením a odpadá zuřivost klubových šéfů, že jim daný hráč odmítá nový kontrakt podepsat, protože netuší, že už má smlouvu v kapse jinde.

„Dřívější oficiální zveřejnění přestupů pomůže napravit mediální obrázek o tom, že se tu něco nesmí dle přestupního řádu. Všude se o nich stejně píše v novinách, dělají se za nimi otazníky a bubliny, jestli je to pravda. Lidi to zajímá a zajímá to také partnery, zda jeho manažer udržel hráče,“ říká ředitel české extraligy Josef Řezníček.

Na druhou stranu vzniká podle jeho názoru také velký tlak na hráče. „Pokud oznámí, že jde do jiného klubu, bude se muset ke zbytku sezony postavit tak, aby nevypadal trapně. Je to příkladná otevřenost,“ míní.

Dražší žalování pro kluby

Kluby si mezi sebou v anketě mimo jiné odhlasovaly také navýšení poplatků za častější podávání podnětů k prošetření situací u disciplinární komise. Dosud je každý třetí a další stál „pouze“ 3 tisíce korun. Od příští sezony se poplatek zvedne na 15 tisíc.

Žalování na soupeře, snaha odstavit klíčové hráče soka v nejdůležitější okamžik, to byly časté praktiky týmů během play off. Vysoká gáže za probírání incidentů teď nejspíš odradí méně movité kluby a nejspíš zůstane nástrojem pro bohaté nemající hluboko do kapsy.

„Snažíme se zamezit tomu, aby nám mužstva posílala třeba deset podnětů na disciplinární komisi,“ vysvětluje Řezníček. Upozorňuje, že se podobný jev objevil jen velmi výjimečně. „Přesto je to velmi zatěžující agenda, když se hraje i druhý den. Zejména v play off, kde nervy tečou.“

Jedenáct klubů hlasovalo, aby se podobná novinka dostala do herního řádu, a Aleš Kmoníček souhlasí s tím, aby podobné praktiky mužstev skončily.

„Je to smysluplné. Existují kluby, které se podněty zabývají opravdu hodně, a mají na to dokonce i lidi. Některé kluby jich posílají hodně, my v Hradci k těmto klubům nepatříme. Zákrok pošleme pouze ve chvíli, kdy už je to podle našeho názoru neúnosné,“ uvedl manažer Mountfieldu HK.

Kluby mimo jiné rozhodovaly také o rozšíření trenérské výzvy na ofsajdy, které však kvůli finanční náročnosti odložily o rok. Neschválily ani zřízení profesionálního panelu disciplinární komise či rozšíření soupisky na 19 hráčů s cílem dosadit do zápasů více mladých hráčů s nižšími smlouvami.