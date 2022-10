Vítkovický kouč Holaň: Pomohl nám gólman a předvedli jsme velký morál

„Pro nás to ale bylo morální vítězství. Výsledek hře neodpovídá, dva góly jsme dali do prázdné branky,“ líčil vítkovický kouč Miloš Holaň. Hosté se totiž dlouho drželi na dostřel a v závěru dvakrát zariskovali hrou bez brankáře. Pokaždé však inkasovali – jednou trefil opuštěnou klec Dominik Lakatoš, jednou Petr Fridrich. „Power play nám bohužel nevyšlo, blbě jsme si to tam rozebrali. Vítkovice nám daly lekci z produktivity,“ posteskl si hradecký trenér Petr Svoboda.

100% Hokejisté Vítkovic ještě doma neztratili ani bod.

Hosté usnadnili domácím vstup do utkání, když už po deseti sekundách hry šli do oslabení. „Šli jsme do vedení 2:0, ale Hradec se pak dotáhl,“ upozornil Holaň. „Naštěstí ne úplně. Byly tam momenty, kdy se to přelívalo ze strany na stranu a my jsme byli pod tlakem. Pomohl nám gólman, ve třetí třetině jsme předvedli velký morál. Byla tam uhraná oslabení, hodně pomohl i přesilovkový tým,“ pochválil Holaň jak gólmana Lukáše Klimeše, který zastoupil Aleše Stezku a odchytal svůj první domácí zápas v dresu Vítkovic, tak členy přesilovkové formace. Ta se zasloužila v 50. minutě o vítěznou branku.

„Ten třetí gól za stavu 2:1 byl důležitý,“ potvrdil vítkovický forvard Rostislav Marosz, který se dočkal první branky v sezoně. Svou tečí rány Jakuba Stehlíka zvyšoval na 2:0. „Tak dlouhé čekání na gól jsem nezažil. Pocit to rozhodně nebyl dobrý, snad mi ten gól pomůže. Čekání bylo dlouhé, jsem za ten gól rád. Puk letěl shora, se štěstím jsem do něj sáhl. Potřeboval jsem to,“ přiznal Marosz.

Obrovskou radost po zápase neskrýval ani Lukáš Klimeš. Do branky nastoupil teprve potřetí a po prohrách v Praze se Spartou a v Brně si připsal první vítězství. „Jsem nesmírně šťastný,“ povídal gólman, jenž obvykle sedává na střídačce.

„Aleš Stezka měl odchytaných čtrnáct zápasů, byl nejvytíženější gólman v lize. Teď už není doba, kdy celou sezonu vychytá jeden brankář. A je lepší, že si odpočine v době, když boduje,“ vysvětloval Holaň, proč poslal do branky Klimeše. „Doma ještě nechytal, na trénincích ukazuje, že je silný. A jenom potvrdil, že si tu šanci zasloužil.“