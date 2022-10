Úžasné pocity, radoval se po domácí premiéře ve vítkovické brance Klimeš

„Ale neřekl bych, že to bylo jenom o mně. Bylo to o celém týmu,“ přiznal Lukáš Klimeš.

Jaké to bylo zachytat si poprvé doma po porážkách v Praze proti Spartě a v Brně s Kometou?

Jsem za to rád. Domácí premiéra mi vyšla, pocity jsou úžasné. Jsem nesmírně šťastný. Do Vítkovic jsem šel s tím, že Aleš (Stezka) měl minulou sezonu skvělou a že si budu muset počkat na šance a zápasy. Teď se snažím dělat maximum.

Co rozhodlo bitvu s Hradcem?

První gól. Do té doby to bylo otevřené. A dali jsme ho my, mohli jsme pak hrát naši hru a přidali jsme další branky.

Snadné jste to ale neměl.

Jo, bylo to perné, ještě minutu a půl před koncem za stavu 3:2. Naštěstí Laky (Dominik Lakatoš) při jejich power play hned skóroval.

Mario Grman z Vítkovic veze puk, brání ho Aleš Jergl z Hradce Králové.

Doma jste ještě neztratili ani bod. V čem tkví vaše síla?

Jsem rád, že to tak funguje. Klademe důraz na defenzivu, a i když nějaké góly dostaneme, kluci v předu mají formu jak blázen. A je to i diváky, jsou fantastičtí, jezdí s námi i ven. Pomáhá nám to. Je to tu špička, děkujeme jim moc.

Vnímáte to i na střídačce? Je to rozdíl oproti tomu, když jste ve hře?

I na střídačce vnímám všechno kolem. Teď na ledě jsem byl jen více zpocený (směje se).