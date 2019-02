Třinecký Svačina: Hrát venku může být pro nás v nynějším stavu výhoda

„Musíme bojovat jako v neděli s Brnem (0:1). To je cesta, jak znovu začít vyhrávat,“ řekl třinecký útočník Vladimír Svačina.

Jenže Třinečtí nyní mají před sebou pět zápasů venku. První už dnes od 17.20 v Litvínově.

„Pro nás to v nynějším stavu může být výhoda,“ uvedl Svačina. „Můžeme hrát trochu více zezadu, čekat, co udělá soupeř. Třeba hru více otevře. V dnešním hokeji se už moc nehraje na doma a venku. A zrovna my hrajeme na cizím ledě dobře, v tabulce venkovních zápasů jsme nahoře, takže by v tom neměl být žádný problém.“ Oceláři coby hostující mužstvo z dvaceti dosavadních utkáních jedenáct vyhráli a získali 32 bodů – jsou na páté příčce. Doma z 25 zápasů zvítězili šestnáctkrát a posbírali 49 bodů, což je řadí na čtvrté místo.

„Byla by škoda pokazit si dlouhodobou část tímto závěrem, ztratit umístění mezi nejlepšími čtyřmi týmy,“ podotkl Vladimír Svačina.

Zatím jsou Třinečtí celkově čtvrtí, se sedmibodovým náskokem na Brno. Před sedmi koly extraligu vedli. „I když jsme byli první, tak jsme věděli, že udržet se na špici do konce sezony nebude jednoduché,“ uvedl Svačina. „Když se nám nedařilo nyní, tak to může být dobře. Tuším, že trenér Plzně říkal, že by byl rád za nějakou malinkou krizečku před play off. Kdyby tohle na nás dolehlo za měsíc, tak je po nás a můžeme sedět doma na zadku. Raději prohrát teď než ve vyřazovací části.“ Přesto, jak začít opět vítězit?

„Věřím, že bojovností se zase dostaneme nahoru, semkneme se a v play off to třeba zase všechno půjde,“ řekl Vladimír Svačina.