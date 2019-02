Hrozné. Ve všech směrech, zlobí se třinecký veterán Polanský

„Náš herní projev není vůbec dobrý a není vůbec takový, jaký bychom chtěli předvádět. Někdy vám góly napadají, někdy hrajete hůř, podrží vás gólman a není to tak špatné, ale dneska to bylo hrozné. Ve všech směrech.

Mezery máte v obraně a nedaří se vám ani střelecky. V čem je problém?

Trend v hokeji je takový, že se nedá říkat, že obránci hrají špatně, nebo útočníci nedávají góly. Všichni se prolínají. Nám tam vznikají chyby, které nesmějí, a soupeř je potrestá. Totéž v útoku. Máme nějaká schémata, ale nedostáváme se k nim. Vymýšlíme věci a pak si na střídačce řekneme, co jsme to zase udělali! A ztratili dobré střídání. Ani nemáme tolik času v útočné třetině, takže nemůžu říct, v čem je problém. Je to komplexní.

Nepomohlo vám ani to, že jste před utkáním s Hradcem Králové překopali útoky. Byl to dobrý krok?

Byl to správný impulz. Včerejší trénink, byť to zní po takové prohře zvláštně, byl skvělý. Byli jsme oživení. Jenže vstoupíme do zápasu a ve druhém střídání dostaneme branku... Těšil jsem se na souhru s Martinem Růžičkou, kdysi jsme spolu hráli a teď to vůbec nebylo takové, jak jsem si představoval. Bylo to hodně poznamenané první brankou, která vás strašně dostane dolů.

Spolu jste hráli po devíti letech. Jak jste chtěli souhru obnovit?

Připravovali jsme se na to, tušili jsme, co Martin potřebuje. On je náš hlavní střelec. A když si vezmete jeho lajny, které excelovaly, tak tam měl v minulosti centra jako Radek Bonk a pak hráče jako byl Venca (Varaďa), co vybojoval všechny puky. Abyste mohli útočit, musí někdo puky protivníkovi odebrat. A Růža je zakončovatel. Chtěli jsme na to navázat, ale vůbec se nám to nepodařilo. Věděli jsme, co od nás potřebuje, aby to fungovalo, ale nešlo nám to.

Při první střídání jste hledal Růžičku, ale nebyl Chmielewski v lepší pozici?

Přesně, měl jsem nahrát Aronovi. Nebo možná sám vystřelit. Byla to jedna z mála situací, kdy Hradec propadl, udělal chybu na vlastní modré. Upřednostnil jsem Růžu a byla to chyba.

Po dvou třetinách jste sestavu znovu překovali.

Zase šlo o správné rozhodnutí, nešlo nám to. Neměli jsme čas v útočné třetině a pokud stále zakládáte útoky, nebo jste pod tlakem v obraně, tak vám nepomůže sebelepší hráč.

Byla rozhodující i disciplína Hradce Králové, který měl jen dva vyloučené hráče a jednoho téměř souběžně s vaším, takže jste měli jen jednu celou přesilovku?

Tu celou přesilovku jsme měli až za stavu 1:5, kdy už Hradec tušil, že vyhraje. Všechno se mu dařilo. Byl ve správný čas na správných místech. To nám teď chybí. Chceme si pomoct, útočit brzo. Je třeba zachovat správná místa ve správný čas a poctivě pracovat. Pak se to vrátí. Když se nedaří, nemůžete vymýšlet blbosti.