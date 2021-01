Budějovický šéf Bednařík: Kdyby se Gulaš vrátil, byl by jako magnet

Na přelomu roku Motor pravidelně bodoval, přiblížil se pozicím pro play off, ale teď se soupeři v tabulce opět vzdalují. Jak to berete?

Je to pro nás těžký rok. Průběh sezony je silně narušený covidem, přípravu jsme měli ovlivněnou ještě víc než ostatní. Bodů jsme získali málo, nedaří se. A stejně jako všem týmům nám chybí diváci v hledišti.

Není prázdný stadion pro vás o něco větší handicap než pro další týmy? Umocnilo by nováčkovský elán.

Je to velmi pravděpodobné. Sám jsem zažil, když se postoupilo, jakou měli všichni chuť a jaká panovala na stadionu atmosféra. S diváky v hledišti bychom měli bodů podle mě víc. Ale je to stále jenom kdyby.

Základní části hokejové extraligy zbývá poslední čtvrtina. Je ještě reálná účast v play off?

Nevím, jestli se nám to povede. Ale budeme o to bojovat až do konce. Chceme vyhrát každý duel, na tom se nic nemění. Ale musí se změnit to, že kromě toho, že to chceme vyhrát, musíme i opravdu zvítězit.

Ale souvisí to i s koncem přestupního období ke 31. lednu. Plánujete ještě výraznější posilování?

Těžko teď můžeme chtít investovat peníze do posílení kádru, které nemáme. Pokud by se objevila možnost nějaké výměny, tak to zvážíme. Ale o naše hráče není až na výjimky žádný zájem. Pokud se naše bodová ztráta nebude výrazně snižovat, tak nemá cenu plýtvat prostředky. Stávající kádr zřejmě sezonu dohraje.

Neměli by tím spíš dostávat větší prostor vlastní mladí hráči?

Sestava je věc trenérů. Osobně bych zapojil mladé hráče do sestavy dřív. Ať už Matěje Tomana, Pavla Nováka, nebo Šimona Kubíčka. Postoj trenérů byl takový, že dokud nebudou vědět, že tu hráči zůstanou do konce sezony, tak je nechtějí. Dále jsme v posledním měsíci před mistrovstvím světa dvacetiletých nechtěli ohrozit možnost našich hráčů vybojovat si nominaci a po dohodě s trenérem Karlem Mlejnkem jsme všechny nechali k dispozici národnímu týmu pro závěrečnou přípravu. Teď se situace změnila. Myslím, že s ohledem na jejich věk hrají velice slušně. A dá se s nimi počítat i dál. Předpokládám, že se někteří objeví v našem kádru i v příští sezoně.

Kouč Václav Prospal už v prosinci oznámil, že po sezoně v klubu končí. Už víte, kdo ho nahradí?

Ještě ne. Řešíme několik variant.

Může to být cizinec?

Někdo, kdo nemluví česky? Tak to vylučuji.

Do kdy se chcete rozhodnout?

Intenzivně o tom jednáme od chvíle, kdy Václav Prospal definitivně oznámil svůj konec. Chtěli jsme to mít jasné už v půlce ledna, teď už jenom co nejdřív.

Zároveň by mělo dojít k obnovení pozice sportovního manažera. Neosvědčil se vám současný model, kdy si hráče vybíral trenér?

Tak to není. Naopak si myslím, že převedení drtivé většiny pravomocí sportovního ředitele na hlavního trenéra funguje. Trenéři nejlépe vědí, koho do týmu potřebují, koho si přivedou a případně podrží. Teď ještě nevím, jaký systém řízení pro příští sezony zvolíme.

Bylo ve hře, že by Prospal skončil už v průběhu sezony?

Ano. Teď už ale ke změně zřejmě nedojde. V průběhu ročníku jsme zvažovali, jestli by výměna hlavního trenéra přispěla k výraznému zlepšení výsledků. Tehdy jsme si to nemysleli a nemyslíme si to ani teď.

Trenéři Českých Budějovic Václav Prospal (vlevo) a Aleš Totter během zápasu proti Pardubicím.

Už se musíte dívat i na skladbu kádru pro příští ročník. Bude v něm Milan Gulaš?

Pokud byste se zeptal zbývajících 13 generálních manažerů extraligových týmů, jestli ho chtějí mít v mužstvu, tak vám pravděpodobně odpoví, že ano. Existuje určitá pravděpodobnost, že by u nás hrál. Je v Budějovicích doma, už má nějaký věk a může cítit touhu návratu domů. V tom má náš klub obrovskou výhodu. Ale Milan má v Plzni podepsanou smlouvu i pro příští sezonu.

Gulaš by však byl rozdílovým hráčem, kterého tým potřebuje.

Souhlasím. Rozdíloví hráči nám scházejí, což se ukazuje ve vyrovnaných fázích zápasů. Když se utkání lámou a jeden gól překlopí duel na jednu ze stran, tak zaostáváme.

Byl by reprezentační forvard zároveň i magnetem pro další hráče, kteří by měli větší chuť jít hrát extraligu na jih Čech?

Jasně. Nikomu se nechce jít do týmu, který je poslední v tabulce a prohrává. V tom máme na hráčském trhu výrazně složitější pozici.

Pro příští sezonu tedy máte cíl přivést rozdílovou pětku? Třeba s útokem Gulaš – Mertl – Červený?

Určitě. Ta by se mi líbila. Kolem takové by se dal dobře stavět zbytek týmu. Ovšem taková možnost je momentálně vzdálená od reality.

Spekulovalo se i o příchodu útočníka brněnské Komety Tomáše Vincoura. Je to varianta?

Ne a navzdory informacím v médiích ani nikdy nebyla.

Zmiňoval jste, že je zájem jen o některé hráče Motoru. Patří mezi ně Pavel Pýcha. Jak to vypadá s jeho pokračováním v klubu?

Nabídli jsme mu novou smlouvu, zatím jsme se nedohodli. Zájem o něj je, a to je asi i důvod, proč zatím kontrakt nepodepsal.

Pokud by odešel, byla by to pro klub velmi citelná ztráta. Je to jeden z nejlepších hráčů, kapitán, odchovanec, reprezentant.

Jednoznačně. Ušel s námi už pořádný kus cesty. Z mladého hráče, který byl na okraji kádru prvoligového týmu, se v průběhu let vypracoval až do reprezentace. Patří k nám a věřím, že si to uvědomuje. Vytvořili jsme mu v klubu velmi dobré podmínky. Nemyslím si, že by s ohledem na jeho výkonnostní růst dávalo smysl, aby šel do jiného klubu v Česku, snad jedině finanční. Pokud by zamířil třeba do Ruska nebo jiné prestižní evropské soutěže, tak dejme tomu. Ale na to možná ještě potřebuje trochu času, aby dozrál. Přeci jen neodehrál ještě ani jednu celou sezonu v extralize. Víc prostoru, než má u nás, mu v extralize těžko někdo dá. V Motoru je kapitán, první obránce, hraje první přesilovku i oslabení.

Co zbytek týmu? Už přibližně víte, kdo ze stávajícího kádru bude pokračovat?

Letos máme situaci lepší v tom, že víme, jakou soutěž budeme hrát příští sezonu. Ale zároveň i horší, zatím nevíme, kdo bude hlavní trenér. A bez něho nechceme dělat žádné zásadní rozhodnutí.

Smlouvu má podepsanou první brankář Marek Čiliak. Jste spokojený s tím, jak plní roli a očekávání, se kterými přicházel?

Určitě ne, protože očekávání byla o dost větší. Začátek sezony se mu vůbec nepovedl, poslední utkání už vypadal lépe. Ještě není konec sezony. Z mnoha stran slýchám, že Marek chytá až od ledna. Nechtěl jsem tomu věřit, v létě jsem se tomu smál. Tak uvidíme, co ještě předvede.

Kromě sportovních výsledků není dobrá ani ekonomická situace klubu. Jak ji zvládáte?

Jsme na tom velmi špatně. Pokud by právem chtěli vrátit peníze za permanentku všichni, kteří si ji před sezonou koupili, tak je to pro nás likvidace. Částka ze vstupného letos mohla být 25 až 30 milionů korun. Od státu jsme dostali nejvyšší možnou kompenzaci. Pořád nám schází skoro 18 milionů, které nemáme případně kde získat.

I proto jste snížili mzdy všem zaměstnancům klubu?

Ano. Je to nepopulární krok, ale nezbytný. Nějaká úspora to je, ale rozhodně to není spása. Takže se uvidí v jaké ekonomické kondici, a zda vůbec, vstoupíme do příští sezony.

Zda vůbec vstoupíte do příští sezony?

Je možné, že letošní rok ukončíme s obrovskou finanční ztrátou. A pak je otázka, jestli by akcionáři byli ochotní a schopní ji řešit.

Aktuální sezona je náročná pro všechny kluby. Zvládli byste ještě jednu takovou?

Určitě ne. Zvláštní ovšem je, že hráčský trh a agenti se chovají jako dřív. Jako kdyby bylo jasné, že od nové sezony budou všude plné stadiony, že se svět kvůli covidu neobrátil naruby.

Drží při vás alespoň partneři klubu?

S obrovskou radostí a respektem k nim musím říci, že ano. A jsme jim za to upřímně moc vděční. Zatím plní to, co nám slíbili. Do konce účetního období ještě zbývají skoro tři měsíce, tak snad to tak vydrží. A věříme, že při nás zůstanou i v příštím roce.

Už je jasno o pokutě, kterou jste měli dostat od hokejového svazu za přítomnost diváků v utkání s Třincem?

Ještě ne. Disciplinární komise s naší účastí proběhla. Čekáme na písemné rozhodnutí.