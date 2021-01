Přestřelka na divokém východě, nervy z oceli. Šílenost, nevěřili Třinečtí

Oceláři po špatném vstupu do utkání ve druhé třetině srovnali na 3:3. „To bylo důležité, protože jsme se dostali zpět do hry a přece jen nás to povzbudilo,“ řekl Matěj Stránský.

Jenže během sedmi minut znovu prohrávali rozdílem tří branek – 3:6...

Brankář Třince Ondřej Kacetl (vpravo) se marně natahuje po puku, který poslal do branky Daniel Voženílek z Českých Budějovic.

„Hosté proměnili další tři šance a my zase dotahovali,“ podotkl Stránský. „Ale ukázali jsme charakter. Každopádně musíme zapracovat na defenzivě, tolik gólů dostávat nemůžeme.“

Rozhodující moment viděl ve 48. minutě, kdy sám po krásné akci prvního třineckého útoku, po souhře s Vránou a Růžičkou, vyrovnával na 7:7. „To nám dodalo potřebnou sílu na finiš,“ prohlásil Stránský.

Třinecký trenér Václav Varaďa litoval nevyužitých šancí za stavu 3:3. „To jsme cítili, že je zápas v naší režii, jenže hosté nám během několika minut zase odskočili,“ povzdechl si. „Takové večery nechci zažívat. Možná to někomu připomnělo starý třinecký hokej, ale my se už takto prezentovat nechceme. Na obranné hře musíme zapracovat.“

V mnohem horším rozpoložení byl českobudějovický trenér Václav Prospal. Dát venku, a ještě v Třinci, sedm branek a nezvítězit... To je k uzoufání.

Třinecký Petr Vrána (vlevo) v souboji s Ondřejem Slováčkem z Českých Budějovic.

„K tomu dvakrát vedeme o tři góly, a přesto jsme bez výhry,“ podotkl Prospal. „Bohužel dobře rozehraný zápas jsme nedotáhli do úspěšného konce.“

Čemu to přičítá?

„Možná jde o nezkušenost. Sedm z devíti gólů jsme dostali z dorážek, chybovali jsme při přečíslení, v okolí branky. Nabaluje se to na nás celý rok,“ odpověděl Prospal.

Odmítl, že by českobudějovické mužstvo mělo dostatek zkušených hráčů, kteří by měli podobné zápasy zvládat. „Zkušený je Vydarený a ještě Forman,“ řekl. „Ostatní celý život hráli prvoligový hokej.“

Co taková porážka dělá s trenérem?

„To vám nemohu říct, protože za prvé bych byl sprostý a za druhé to sem nepatří,“ řekl kouč. „Bude lepší, abychom si vše v klidu vyhodnotili s trenérským týmem i s hráči, až se vrátíme domů.“

Pozitivum viděl alespoň v tom, že se prosadil dvacetiletý útočník Matěj Toman, který jeden gól dal a na tři nahrával. „Dostal šanci hrát s Formanem a Doležalem, ale je třeba, aby se prosazoval dál, aby zažil více vítězství než porážek,“ uvedl Václav Prospal.

Tomana mrzelo, že byť ztratili luxusní vedení 3:0, nedokázali využít ani druhou šanci, když opět měli o tři góly navrch.

„Nedokázali jsme dělat jednoduché věci, vyhazovat kotouče ven a to se pak nashromáždilo,“ řekl Matěj Toman. „Je to ale pro mě obrovská zkušenost. Vidět, jak se zkušení hráči chovají, jak reagují, s jakou rychlostí a přehledem hrají.“