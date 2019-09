Třineckého Kváču mrzel rozhodující gól: Nastřelený puk musí do rohu

Kváča přitom nebyl v jednoduché situaci. Třinečtí v úterý ztratili dobře rozehraný zápas proti Vítkovicím, už o víkendu padli po nájezdech v Brně. A Sparta na ně před více než sedmi tisíci diváky vletěla s chutí a odhodláním konečně urvat tři body.

Mladý gólman však dlouho odolával. Během prvních čtyřiceti minut pustil za svá záda jediný puk a naopak spoustu dobrých šancí Sparty pokryl. „Chytal výborně, v několika momentech nás podržel,“ chválil po utkání svého spoluhráče zadák Milan Doudera. „Na zápas se strašně těšil. Věděl dopředu, že půjde do branky.“

Byť si dvaadvacetiletý brankář, který toho v posledních sezonách odchytal nejvíc za České Budějovice, nepřipouštěl nějaký větší tlak, věděl, že proti Spartě to bude pro něj zajímavý zápas. „Pár kluků od nich mě zná, asi mě chtěli překvapit. Ale snažil jsem se soustředit na sebe. Jsem rád, že jsem dostal od trenérů příležitost si zachytat tady na Spartě, před tolika lidmi. Ale byl to vlastně zápas jako každý jiný. Jestli proti nám stojí Sparta nebo Zlín, to je úplně jedno,“ přemýšlel Kváča po utkání.

Domácí hokejisté na něj poslali pětatřicet střel a především ve druhé části, kdy Pražané ztráceli jeden gól, svého soupeře několikrát zamkli v pásmu a ostřelovali branku Třince ze všech stran. Rozhodující moment však přišel až tři minuty před koncem, kdy domácí Jeremie Blain poslal přes půl kluziště puk na branku a Kváča jej vyrazil jen před volného a rozjetého Lukáše Rouska.

„Na tom gólu byla špatně spousta věcí. Nastřelený puk měl buď zůstat ve mně, nebo jít ode mě do rohu. Ale odrazil se před branku,“ mrzelo Kváču. Ten však odmítl, že by jej nastřelení kotouče přímo do brankoviště překvapilo. „Musím počítat se vším. Hlídal jsem si už tu střelu, aby neskončila v síti, plachtilo to... Bohužel, takový puk má jít pak prostě pryč, do rohu.“

Na nepovedenou situaci se brankář Ocelářů snaží rychle zapomenout, ostatně Třinečtí nejsou v situaci, kdy by se mohli utápět v depresi a plácat ve svých chybách. Mistr musí po třech porážkách v řadě zabrat, aby mu neutekl start extraligy.

„Člověk toho v první chvíli lituje a vyčítá si to, trošku nad tím přemýšlí. Pak to ale musí hodit za hlavu, protože jsou další minuty před ním. Půl hodiny po zápase, OK. Je potřeba se zamyslet a zhodnotit chyby, aby se příště neopakovaly. Ale jede se dál, sezona je dlouhá,“ burcuje mladý brankář.

Zda se Třinci podaří zlomit špatný týden, to napoví už nedělní kolo. Oceláři hostí na svém ledě Litvínov.