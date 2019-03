Famózní výkon, chválil Šlégr svůj Litvínov. Překopal celý herní systém

„Kluci ukázali, že chtějí. A že vědí, o co hrají,“ pochvaloval si krizový trenér a šéf klubu Jiří Šlégr, který v neděli odvolal Milana Razýma.

Liberec jste porazili potřetí v řadě. Co rozhodlo?

Týmový výkon. Přestože jsme na začátku prohrávali, dokázali kluci zůstat u toho, co jsme si řekli, že budeme dělat.

Jak moc pomohl váš nástup na střídačku?

Nevím, jestli já jsem ten důvod, to rozhodně ne. Oni vědí, o co hrají. Vždycky, když jsem vlezl do kabiny nebo na střídačku, jsem se snažil kluky motivovat. Ale ono to opravdu není o mě, ale o hráčích, jak k tomu budou přistupovat. A dneska k tomu přistoupili famózně od prvního do posledního hráče.

Co jste změnili?

Spoustu věcí. Ono se to asi nezdá, ale systémově jsme překopali možná úplně všechno. Přesilovky jsme trénovali každý den, protože zápasy rozhodují. A hlavně jsme to přenesli do utkání, to rozhodlo.

Zmínil jste přesilovky, dvě jste využili.

Vyjma začátku sezony nám celou dobu nešly, pro sebevědomí do příštích zápasů nám to pomůže.

Čekal jste, že výkon bude až tak dobrý?

Já v to věřil. Viděl jsem, že kluci mají na tréninku obrovskou chuť. Systém, který jsme změnili, jim vyhovuje. Já jen netušil, jestli se to podaří přenést do zápasu za tak krátkou dobu. Ze začátku jsme tlačili, pak jsme z bázlivosti udělali dvě chyby a dostali jsme hned góly. Ale po 1. třetině to z nich spadlo a začali hrát hokej, jaký chceme.

Ožil i mistr světa Kašpar. Co jste říkal jeho dvěma gólům?

Asi mu vyhovuje systém, bylo vidět, že hraje s obrovskou chutí, dalších šancí měl spoustu. Jsem jedině rád, že útočník takových kvalit v pravý moment zabral. Přesně tohle musí rozdíloví hráči dělat.

V neděli hrajete na Spartě, s kterou se perete o desítku. Co tam rozhodne?

Důležité je, abychom zůstali u toho, co jsme předvedli dneska. U zodpovědného výkonu. Nemůžeme koukat na tabulku, ale jen na příští zápas, který bude. Musíme udělat všechno, abychom ho vyhráli, na konci to sečteme a uvidíme, jestli se nám podaří do předkola dostat.