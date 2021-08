V Ženevě se ukázala síla týmu, potěšilo pardubického kouče

„Turnaj splnil účel, zahráli jsme si zase proti jiným soupeřům a ukázala se síla týmu,“ těšilo kouče Dynama Richarda Krále na klubovém webu.

Asi největší radost měl z prvního utkání, ve kterém Východočeši otočili z 0:2 na 4:2 proti švýcarskému Bielu, ve druhém klání pak rozstříleli německý Krefeld 6:0.

„Krefeld byl asi nejslabší soupeř a tolik nás neprověřil,“ uvažoval Král.

Nulu v utkání vychytal gólman Jakub Soukup, jenž zaskakoval za Milana Kloučka. Ten s týmem do Švýcarska neodcestoval kvůli svalovému zranění, které si přivodil v přátelském utkání proti Liberci (5:3).

„Udělal jsem si to tak nějak sám. Měl jsem strach, aby nešlo o nic vážného, ale to se nakonec nepotvrdilo. Měl bych to mít jen natažené, udržuji se v kondici a věřím, že na sezonu budu připravený,“ vyhlásil Klouček.

Jeho tým zatím v přípravě podává skvělé výkony, Dynamo dosud prohrálo dva duely z devíti a příští týden jej čeká generálka na extraligu proti farmě ve Vrchlabí. Utkání zde začíná v pátek v 18 hodin. Extraliga pak startuje o týden později.